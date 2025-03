Mexiko wehrt sich gegen US-Drohungen. Merz will erst als Kanzler in die USA reisen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mexiko kündigt Gegenzölle an

Donald Trump hat Mexiko und Kanada mit hohen Zöllen gedroht – nun wehrt sich Mexiko. Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte am Dienstagnachmittag Gegenzölle und weitere Maßnahmen. Im Detail werde sie diese am Sonntag vorstellen, so Sheinbaum.