Wochenlang mischten sich Elon Musk und Donald Trumps Vize J. D. Vance in den deutschen Wahlkampf ein. Doch nach der Wahl herrscht in Washington eine auffällige Stille. Was steckt dahinter?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Noch nie spielten Deutschland und seine politischen Verhältnisse für die amerikanische Regierung eine so große Rolle wie dieses Mal. Nicht nur Elon Musk, Donald Trumps rechte Hand beim Umbau der US-Regierung, sondern auch US-Vizepräsident J. D. Vance hatte sich in den vergangenen Wochen in den Bundestagswahlkampf eingemischt. Selbst der Präsident wirbelte mit Aussagen zu Deutschland und den angeblich unfairen Handelspraktiken zumindest indirekt mit.

Kaum ein Tag verging, an dem Elon Musk auf seiner eigenen Plattform X nicht aggressiv Werbung für die Alternative für Deutschland, Alice Weidel und zuletzt sogar für Björn Höcke machte. In einer historischen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte J. D. Vance eindeutige Hinweise gegeben. Seine Botschaft: Die Trump-Regierung in Washington erwartet eine Beteiligung der AfD an einer nächsten Regierung. Brandmauern müssten aufgegeben werden, sagte Vance.

Ruhe nach der Einflussnahme

Trotz dieses bislang ungewöhnlichen Maßes an Aufmerksamkeit blieb es in Washington an diesem Sonntagabend nach dem deutschen Wahlergebnis bemerkenswert still. Daran änderte auch das inoffizielle Glückwunschschreiben von Donald Trump wenig, welches er gewohnt ausschließlich in Großbuchstaben verfasste. "Es sieht so aus, als habe die konservative Partei die große und mit Spannung erwartete Wahl gewonnen", schrieb Trump. Weder den Parteinamen der CDU noch den Wahlsieger Friedrich Merz erwähnte er.

Das ließ zumindest bei einigen Lesern offen, ob damit nicht vielleicht die AfD gemeint sein könnte. Als konservativ bezeichnen sich Trump und die Anhänger der tatsächlich in weiten Teilen erzkonservativen bis rechtsextremen Maga-Bewegung auch selbst. Zuletzt traten zahlreiche Figuren aus dem Trump-Universum, inklusive Elon Musk, J. D. Vance und Donald Trump bei der sogenannten "Conservative Political Action Conference" (CPAC) nahe Washington auf. Gäste aus Deutschland, wie AfD-Mitglieder oder Hans-Georg Maaßen (Werteunion), kamen fast ausschließlich aus dem rechtsnationalen Spektrum.

Trumps Vizepräsident J. D. Vance schwieg hingegen nach der Wahl. Auch der reichste Mann der Welt verbrachte den deutschen Wahltag mit anderen Dingen. Lediglich den Beitrag eines rechtsextremen Accounts verbreitete Elon Musk weiter. Und dieser zeigte Wahlkreiskarten, die den beträchtlichen Zuwachs der AfD insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern im Vergleich zu den Ergebnissen von 2021 darstellten. Was in dem Post nicht erklärt wurde: dass in Ostdeutschland nur rund 16 Prozent der Deutschen leben. Spät in der Nacht kommentierte Musk dann noch anerkennend, dass in Deutschland 100 Prozent der Stimmen innerhalb weniger Stunden ausgezählt worden seien. "So sollte es auch in Amerika sein", schrieb Musk.

Auch unter anderen führenden amerikanischen Politikern blieb es angesichts des deutschen Wahlergebnisses reichlich still. Das ist nicht ungewöhnlich. Immerhin finden immer wieder Wahlen in der Welt statt. Und Amerika ist aktuell mehr denn je vor allem mit sich selbst beschäftigt. Selbst der US-Präsident fragte vor einigen Tagen auf Nachfrage von Reportern im Oval Office lieber noch einmal nach: "Wer hat Wahlen? Deutschland?" Dann sagte Trump knapp: "Ich wünsche ihnen Glück. Wir haben unsere eigenen Probleme" – und verabschiedete sich ins Wochenende.

US-Experten blicken auf den AfD-Erfolg