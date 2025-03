Plötzlich gibt es harte Worte und Sanktionsdrohungen der USA in Richtung Russland. Was bedeutet das für die russische Wirtschaft?

Russlands Wirtschaft in Bedrängnis: Plötzlich fordern die USA Sanktionen

So schrieb der US-Senator Lindsey Graham auf der Plattform X: "Ich hoffe, Russland wird folgen. Wenn Russland sich weigert, sollten wir mit Sanktionen die Hölle über sie hereinbrechen lassen." Er kündigte an, der Kongress könnte neue Sanktionen gegen Russland und Länder einführen, die weiterhin russische Waren wie Öl, Gas und Uran kaufen. "Es ist längst überfällig, dass Russland als Folge seiner brutalen Invasion der Ukraine enorme wirtschaftliche Verluste erleidet", sagte Graham.

Trump blieb am Dienstag zwar zurückhaltender, doch vergangene Woche hatte der US-Präsident harte Schritte angekündigt. In einer Erklärung hieß es, er ziehe "ernsthaft" großangelegte "Bankensanktionen, Sanktionen und Zölle" gegen Russland in Erwägung, sollte Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine kein endgültiges Friedensabkommen unterzeichnen. Er bezeichnete diese Drohung als seine Reaktion darauf, dass Russland die Ukraine derzeit "auf dem Schlachtfeld regelrecht auseinandernimmt".