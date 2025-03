Die Gäste

Bolton erinnerte in der Talkshow am Donnerstagabend daran, wie nah Trump 2018 beim Gipfel in Brüssel schon am Nato-Austritt gewesen sei. Der damalige US-Präsident hatte den Bündnispartnern damit gedroht, er werde "sein eigenes Ding machen". Mit einer Krisensitzung vermied das Militärbündnis damals das Schlimmste.