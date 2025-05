Secret Service verhört Ex-FBI-Chef wegen mutmaßlicher Morddrohung

Der Secret Service hat den ehemaligen FBI-Chef James Comey wegen einer mutmaßlichen Morddrohung gegen US-Präsident Donald Trump verhört. Comey sei dafür freiwillig in ein Büro der Behörde in der US-Hauptstadt Washington gekommen. Der ehemalige Geheimdienstchef befindet sich weiter auf freiem Fuß.

Comey sagte dem Secret Service, dass er und seine Frau am Donnerstag am Strand spazieren gingen, als er die arrangierten Muscheln sah. Das berichtet der Sender CNN unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle der Polizei. Comey sagte demnach, sie hätten gedacht, es handele sich um die Adresse eines nahegelegenen Anwesens, aber als er erkannte, dass es sich wahrscheinlich um eine politische Aussage handelte, machte er ein Foto und veröffentlichte es.

Der ehemalige FBI-Chef erzählte den Agenten, dass ein Familienmitglied ihm sagte, dass der Beitrag möglicherweise als etwas Unheimliches interpretiert werden könnte. Also habe er ihn gelöscht. Comey betonte demnach, dass er nicht wusste, dass "86" Gewalt bedeuten könnte, und er nicht die Absicht hatte, Trump zu bedrohen oder zu verletzen. Der US-Präsident selbst ließ das nicht gelten: Comey wisse "genau, was das bedeutet", sagte Trump in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit Fox News. "Ein Kind weiß, was das bedeutet. Wenn Sie der FBI-Direktor sind und nicht wissen, was das bedeutet, dann bedeutet das ein Attentat".