"Clown will Amerika in Krieg ziehen"

Trump-Anhängerin beleidigt US-Veteranen – doch der wehrt sich

Marjorie Taylor Greene: "Mit seinen Tweets und Interviews auf CNN will dieser Clown Amerika in einen Krieg mit Russland ziehen". (Quelle: J. Scott Applewhite/imago images)

In den USA ist Marjorie Taylor Greene berüchtigt für Nazi-Vergleiche und Corona-Lügen. Jetzt hat sich die Trump-Anhängerin zum Ukraine-Krieg geäußert – und traf auf entschiedenen Widerstand.

Mit lauten und mächtigen Gegnern hat Alex Vindman Erfahrung. Der Veteran und frühere Sicherheitsberater der US-Regierung war einer der wichtigsten Zeugen im Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre 2019. Jetzt hat es Vindman mit dessen Anhängerin Marjorie Taylor Greene zu tun.

"Mit seinen Tweets und Interviews auf CNN will dieser Clown Amerika in einen Krieg mit Russland ziehen", schrieb die Abgeordnete aus Georgia auf Twitter. Bitte, dann geh doch selbst kämpfen, Du kommst doch aus der Ukraine." Zuvor hatte Vindman deutliche Kritik an Taylor Greenes Positionen zum Ukraine-Krieg geäußert.



Vindman: "Sie haben Putin erst zum Einmarsch ermuntert"

Taylor Greene gibt US-Präsident Joe Biden die Schuld am russischen Einmarsch. "Menschen sterben, weil Bidens schlechte Entscheidungen dazu geführt haben, dass Putin der Ukraine den Krieg erklärt", schrieb Taylor Greene am Sonntag auf Twitter.



Das ließ Vindman so nicht stehen: "Stimmt nicht. Der Krieg ist ausgebrochen, weil Sie und Ihre Partei Putin mit Ihren Jubelreden erst zum Einmarsch ermuntert haben", schrieb Vindman auf Twitter zurück. "Schlimmer noch, Sie haben die Bemühungen des US-Präsidenten unterlaufen, Putin mit Hinweisen auf die Folgekosten einer Invasion davon abzuhalten. Sie haben Blut an den Händen. Das amerikanische Volk wird das nicht vergessen".



Alexander Vindman: "Das amerikanische Volk wird das nicht vergessen." (Quelle: Ron Sachs/imago images)

Ukraine-Krieg spaltet US-Republikaner

Marjorie Taylor Greene fällt immer wieder mit abstrusen Behauptungen, Lügen und Nazi-Vergleichen auf. Ihre jüngsten Äußerungen stehen im Zusammenhang mit einem Richtungsstreit bei den US-Republikanern. Acht Monate vor den Kongresswahlen sind die Konservativen gespalten über ihre Haltung zu Putin und dessen Krieg gegen die Ukraine. So äußerte sich Ex-Präsident Trump voller Lob für Putin, dessen Anerkennung der abtrünnigen Gebiete in der Ostukraine sei "smart" und "ausgebufft", so Trump.



Trumps früherer Vizepräsident Mike Pence vertritt dagegen die traditionell harte Linie der Republikaner gegen Russland: "Wo wären unsere Freunde in Osteuropa jetzt ohne die Nato?", fragte Pence kürzlich vor Großspendern der Partei. "Wo wären Russlands Panzer jetzt, wenn die Nato nicht die Grenzen der Freiheit erweitert hätte? In dieser Partei ist kein Platz für Putin-Freunde".

Alex Vindman erlangte im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump 2019 größere Bekanntheit. Der Oberstleutnant der US-Armee wurde 1975 in Kiew geboren und kam als Kind in die USA. Von 2018 bis 2020 saß Vindman als Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat. Im Verfahren gegen Trump berichtete Vindman über ein Telefonat, in dem Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Druck setzte. Vindmans Aussage belastete Trump schwer. Im Juli 2020 verließ Vindman die US-Armee. Nach seiner Aussage gegen Trump sei er massiv gemobbt und eingeschüchtert worden.