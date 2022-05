Klare Worte Richtung China Joe Biden will den Truman-Moment verhindern Von Bastian Brauns, Washington 24.05.2022 - 09:20 Uhr Lesedauer: 7 Min. Joe Biden mit Vertretern des ÚS-Verteidigungsministeriums: Die USA setzen beim Thema Taiwan auf deutliche Warnungen. (Quelle: Win McNamee/getty-images-bilder)

Mal gegen Russland, mal gegen China ÔÇô immer wieder prescht US-Pr├Ąsident Joe Biden aggressiv vor. Das sorgt bisweilen f├╝r Irritationen. Doch die USA haben eine klare Strategie, welche die Europ├Ąer kennen sollten.

Das Wei├če Haus, so wirkt es bereits seit Monaten, scheint immer mehr zu einer Putzkolonne des amtierenden US-Pr├Ąsidenten zu verkommen. Die Amerikaner nennen es "cleanup", wenn die Pressestelle mal wieder klarzustellen versucht, was Joe Biden in Wahrheit gemeint habe. Immer dann, wenn der Pr├Ąsident f├╝r schockierte Gesichter und Irritationen gesorgt hat.

Das war schon bei seinem Besuch in Warschau so, als Biden in seiner symbolkr├Ąftigen Rede davon sprach, dass Wladimir Putin "nicht an der Macht bleiben kann". Nur wenige Minuten sp├Ąter r├╝ckten die Presseputzer des Wei├čen Hauses an und beteuerten, der Pr├Ąsident fordere keinen Regimewechsel in Russland.

Jetzt war es bei Bidens Besuch in Japan wieder so. Die Frage eines Reporters lautete, ob der US-Pr├Ąsident gewillt sei, milit├Ąrisch involviert zu werden, sollte China Truppen nach Taiwan schicken. Biden antwortete mit Ja. Und f├╝hrte aus, dass die Folgen eines chinesischen Einmarsches eine noch "gr├Â├čere B├╝rde" bedeuten w├╝rden als der Angriff Russlands gegen die Ukraine.

Es w├Ąre eine gravierende Abkehr von dem, was die Vereinigten Staaten bislang ÔÇô zumindest offiziell ÔÇô vorgegeben haben, im Falle des Falles unternehmen zu wollen. Nicht weniger als eine milit├Ąrische Konfrontation mit der Atommacht China st├╝nde im Raum. Also r├╝ckte wieder die Pressestelle an und sagte, was der Pr├Ąsident eigentlich gemeint habe. Biden habe nur ausdr├╝cken wollen, was die offizielle Linie sei, so das Wei├če Haus. N├Ąmlich: Taiwan mit Waffenlieferungen und mit milit├Ąrischen Schulungen zu unterst├╝tzen.