Biden möchte sich an das amerikanische Volk wenden. Immer mehr Demokraten sagen Kamala Harris ihre Unterstützung zu. Alle Informationen im Newsblog.

Obama will jetzt auch Harris unterstützen

7.20 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama will einem Medienbericht zufolge Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten öffentlich unterstützen. Obama habe die Kandidatur von Harris bereits privat voll unterstützt und stehe in regelmäßigem Kontakt mit ihr, berichtet der Sender NBC News unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Auch gemeinsame Wahlkampfauftritte seien geplant. Dies hätten Berater von Obama und Harris besprochen. Termine dafür stünden aber noch nicht fest. Eine Stellungnahme der Obama-Stiftung lag zunächst nicht vor.

Harris hat bereits einen Großteil der Partei hinter sich versammelt. Auch viele prominente Demokraten unterstützen sie. Eigenen Angaben zufolge hat sie genügend Delegiertenstimmen sicher, um von der Partei als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im November nominiert zu werden.

Trump reagiert höhnisch auf Bidens Rede

5.01 Uhr: In seiner Rede an die Nation beschwor US-Präsident Joe Biden am Mittwochabend (Ortszeit) die Einheit Amerikas. Einen starken Kontrast zu Bidens ernster Ansprache bot Trump bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina. Der Republikaner nahm sich seine neue politische Gegnerin Harris vor und nannte sie eine "linksradikale Verrückte", die das Land zerstören werde. Auch an Biden ließ der 78-Jährige kein gutes Haar. Das zeigte sich auch an der Reaktion des Republikaners auf Bidens Ansprache. "Die Rede des korrupten Joe Biden im Oval Office war kaum zu verstehen, und sooo schlecht!", schrieb er.

Video | Biden: "Zeit, die Fackel weiterzureichen"

US-Politikerin Pelosi kritisiert Netanjahus Auftritt im Kongress

1.33 Uhr: Die demokratische US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat den Auftritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor beiden Kammern des US-Kongresses scharf kritisiert. Dies sei der "bei weitem schlechteste Auftritt eines ausländischen Würdenträgers" gewesen, der das Privileg gehabt habe, vor dem US-Kongress zu reden, schrieb die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses auf der Plattform X. Netanjahu hatte bei seiner Rede entgegen den Hoffnungen von Angehörigen der 120 noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln keine Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln angekündigt.

Pelosi schrieb weiter: "Viele von uns, die Israel lieben, verbrachten heute Zeit damit, israelischen Bürgern zuzuhören, deren Familien als Folge des Terroranschlags und der Entführungen der Hamas vom 7. Oktober gelitten haben. Diese Familien fordern ein Waffenstillstandsabkommen, das die Geiseln nach Hause bringt – und wir hoffen, dass der Ministerpräsident seine Zeit damit verbringen wird, dieses Ziel zu erreichen."

Sprecherin: Bidens Rückzug hat keine gesundheitlichen Gründe

0.30 Uhr: Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen hat nach Angaben seiner Sprecherin nichts mit der Gesundheit des 81-Jährigen zu tun. "Es geht nicht um seine Gesundheit. Ich kann sagen: Nein, das ist nicht der Grund", sagte Karine Jean-Pierre bei der regelmäßigen Pressekonferenz im Weißen Haus.

Sie wollte keine genauen Angaben dazu machen, was genau Biden zu seiner Entscheidung motiviert habe. Auf die Frage, ob ihm entsprechende Umfragen vorgelegt worden seien, antwortete sie nicht. Jean-Pierre betonte, dass Biden seine Beweggründe in einer Rede an die Nation am Mittwochabend (Ortszeit/deutsche Nacht zu Donnerstag) erläutern werde.