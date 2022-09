Polen verlangt 1,3 Billionen Euro von Deutschland – Experte übt Kritik

Trotzdem: Deutschland steht in einer Schuld, und zwar dem ganzen Land gegenüber. Die Bundesregierung sollte unabhängig davon, was Polen jetzt verlangt, der polnischen Gesellschaft einen Vorschlag machen. Etwa einen Zukunftsfonds installieren, wie ihn der deutsche Polen-Beauftragte Dietmar Nietan mehrfach vorgeschlagen hat.

Es muss darum gehen, noch nicht entschädigte Opfer zu entschädigen. Man könnte auch Gedenkstätten weiterentwickeln, noch immer kriegszerstörte Orte und Infrastruktur wiederaufbauen. Oder den Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen fördern, der vom Bundestag beschlossen worden ist und in Berlin entstehen soll. So könnte Deutschland ein Zeichen setzen. Für sein Nachbarland Polen, das es so brutal überfallen, fünf Jahre lang besetzt und dort unvorstellbare Verbrechen begangen hat.

Auch in Griechenland sind die Opferzahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl immens. Das ist uns in Deutschland oft gar nicht so bewusst. Bei Griechenland denkt man eher an die Strände und Inseln. Bei Polen schon eher an Auschwitz und andere Vernichtungslager. Vor diesem Hintergrund hat Polen bessere Karten in diesem Reparationsspiel.