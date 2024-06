Seine kleine Auslandsreise, die ihn am Freitag nach Spanien und am Wochenende nach Deutschland führt, dürfte Milei also ganz recht kommen. In Hamburg nimmt der studierte Ökonom am Samstag die "Hayek-Medaille" der rechtsliberalen Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft entgegen. Am Sonntag geht seine Reise mit einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin weiter.