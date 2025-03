Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Julian Nida-Rümelin stellte die Frage, ob es in Deutschland überhaupt noch ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für Landesverteidigung gebe – oder ob der Wunsch nach Sicherheit vor allem auf Diplomatie und wirtschaftliche Kooperation setze. "Die Wehrhaftigkeit einer Gesellschaft bemisst sich nicht nur an ihrer Armee, sondern auch an der Widerstandskraft ihrer Institutionen und ihrer Bürger."

Mika erklärte, dass die Debatte anders geführt werden müsse – und definierte den Rahmen der Verteidigungsbereitschaft weiter als nur im militärischen Sinn. "Verteidigungsbereitschaft ist etwas mehr, als sich nur mit Waffen auszurüsten. Wenn wir überhaupt eine Form von Resilienz entwickeln wollen, dann müssen wir auch eine Resilienz nach innen haben." Man müsse massiv in Diplomatie investieren.

Jeff Rathke: "Trump will keinen gerechten Frieden herbeischaffen"

Der ehemalige US-Diplomat und Nato-Beamte Jeff Rathke analysierte die außenpolitischen Ziele der USA unter Präsident Donald Trump. Die Prioritäten haben sich verschoben, besonders im Ukraine-Krieg werde dies sichtbar. "Trump will einen Frieden herbeischaffen – aber keinen gerechten", erklärte Rathke.

Rathke betonte, dass Trump eine schnelle Lösung des Krieges anstrebe, aber unter Ausschluss europäischer Stimmen: "Ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass er mit möglichst wenigen Personen reden möchte. Er will, wie ich die Lage einschätze, eine schnelle Lösung dieses Krieges. Und wenn die Europäer am Tisch sitzen, dann gibt es Forderungen und Erwartungen. Und damit will Präsident Trump sich nicht auseinandersetzen." Trump, so Rathke, versuche "Druck auf Selenskyj und die Ukrainer auszuüben, damit sie ein schnelles Ende des Krieges herbeiführen können – egal, was es kostet".

Ina Ruck: "Pläne von Merz mit den Nazis verglichen"

Zuvor war Ina Ruck, langjährige Auslandskorrespondentin der ARD, aus Moskau zugeschaltet und gab Einblicke in die russische Wahrnehmung der westlichen Verteidigungsdebatte. Sie berichtete, dass Deutschland in der russischen Propaganda zunehmend als Bedrohung dargestellt werde. "Heute Morgen gab es einen Artikel in der von der Regierung herausgegebenen "Rossiskaja Gazeta". Da wurden die Pläne von Friedrich Merz mit den Nazis verglichen, mit Hitlers Ausgabenerhöhungen von Staatsausgaben. Also, da werden ganz wilde Vergleiche gezogen."