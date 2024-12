Mit einer Milliardärssteuer, die nicht kommt?

Na ja, langsam. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die wenigen Superreichen fair am Gemeinwesen zu beteiligen. Wir wollen uns auf zwei konzentrieren, weil sie die größten Chancen haben, wirklich etwas zu bringen. Das eine ist das Schließen von Schlupflöchern und ungerechten Ausnahmen, etwa bei der Erbschaftssteuer. Die Beträge, die man steuerfrei erben kann, wollen wir deutlich anheben, während außerordentlich hohe Erben im Multimillionen-Bereich ihren Beitrag leisten sollen. Anderes Beispiel: Wer ein Haus oder eine Wohnung kauft, zahlt Grunderwerbsteuer. Wer aber bis zu 90 Prozent einer Immobiliengesellschaft erwirbt, zahlt sie nicht. An solche abstrusen Regelungen wollen wir uns endlich ran wagen.

Und die zweite Möglichkeit?

Das ist die globale Milliardärssteuer. Dazu gibt es eine Initiative Brasiliens und Frankreichs. Die Idee ist, dass nicht jedes Land alleine eine solche Steuer einführt und dadurch einen Nachteil im internationalen Wettbewerb hat, sondern eben alle. Auch bei der globalen Mindeststeuer gab es lange Skepsis, ob das was werden kann – und jetzt gibt es sie. Brasilien hat die G20-Präsidentschaft. Und zusammen mit Frankreich wollen wir uns dafür einsetzen, dass die EU die Initiative unterstützt. Es hat Gewicht, wie sich Deutschland als drittgrößte Industrienation positioniert.

Friedrich Merz hat im Bundestag gesagt: "Dann suchen Sie sich mal einen Koalitionspartner, der das mitmacht – wir werden es nicht sein, um es mal ganz klar zu sagen." Verstehen Sie das als klare Absage an eine Koalition mit den Grünen?

Ich verstehe das vor allem als Absage von Friedrich Merz an ein gerechtes Land. Er will Vermögensmilliardäre unter Artenschutz stellen. Und das CDU-Programm reißt nicht nur ein 100-Milliarden-Loch in den Haushalt ohne seriöse Vorschläge für eine Gegenfinanzierung: Das Geld kommt auch mehrheitlich den oberen 10 Prozent zugute – auf Kosten der Allgemeinheit. Die Union verspricht in ihrem Programm das Blaue vom Himmel, hat das aber nicht seriös gegengerechnet. Das könnte sehr viel Enttäuschung produzieren, sollte sie in Verantwortung geraten.

Im letzten Wahlkampf und in der Ampel war die Kindergrundsicherung für die Grünen das "wichtigste sozialpolitische Projekt". Jetzt muss man das Programm sehr genau lesen, um den Hinweis zu finden, dass Sie am "Ziel der Kindergrundsicherung" festhalten. Soll eine echte Kindergrundsicherung kommen oder nicht?

Wir wollen weiterhin, dass diesem Land jedes Kind gleich viel wert ist. Ich will nicht akzeptieren, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Das ist unwürdig in einem so reichen Land. Wir hätten uns gewünscht, dass wir da in der Ampel mehr erreichen. Deshalb arbeiten wir weiter an unserem Ziel einer echten Kindergrundsicherung.

Apropos andere Wege: Sie sind nach dem Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour ziemlich spontan Grünen-Chef geworden und dann noch spontaner in einen Blitzwahlkampf gestolpert. Wissen Sie noch, wo Ihnen der Kopf steht?

Es war schon ein Kaltstart, aber einer mit Rückenwind. In den vier Wochen unserer Amtszeit haben wir als neuer Bundesvorstand eine Kampagne und ein Wahlprogramm auf die Beine gestellt. Das ging nur, weil wir ein großartiges Team bei uns in der Parteizentrale haben und die Partei geschlossen mitzieht. Es ist der helle Wahnsinn, dass über 20.000 Menschen in dieser Zeit neu in die Partei eingetreten sind. Und es ist großartig, mit welcher Begeisterung sich die Grünen gerade überall im Land an die Küchentische setzen und zuhören. Das motiviert mich auch persönlich. Der Parteivorsitz stand nicht fest in meiner Lebensplanung, aber es war eine sehr gute Entscheidung.

Hätten Sie sich beworben, wenn Sie den Ampel-Bruch vorausgesehen hätten?

Meine Entscheidung war vom Gedanken geprägt: Wann ist der Moment, Verantwortung zu übernehmen, wenn nicht jetzt? Ich habe 2018 in Nordrhein-Westfalen als Landesvorsitzender Verantwortung übernommen, nachdem wir eine schwere Wahlniederlage erlebt hatten. Meine Motivation war damals und ist heute die tiefe Verbindung zu dieser Partei und das Ziel, gerade in einer schwierigen Phase alles zu geben, was ich anbieten kann. Insofern hätte ich vermutlich noch einmal mehr geschluckt, aber es wäre die gleiche Entscheidung herausgekommen.

Wenn die Grünen ihr Ziel erreichen und weiterregieren – können Sie sich dann auch vorstellen, Minister zu werden?

Nein. Ich bin mit 93 Prozent zum Parteivorsitzenden gewählt worden – ein Amt, das mir große Freude bereitet. Und ich sehe mich auch über die Wahl hinaus an dieser Stelle, das ist mein Platz!