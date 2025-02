Erste Ergebnisse der Bundestagswahl Wann die Prognosen und Hochrechnungen kommen

Von t-online , MST Aktualisiert am 23.02.2025 - 15:36 Uhr

Kanzlerkandidaten der deutschen Parteien zur Bundestagswahl 2025 (von links nach rechts): Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Sahra Wagenknecht (BSW). (Montage) (Quelle: IMAGO/Michael Bihlmayer/imago)

Wann werden bei der Bundestagswahl 2025 die Prognosen, die Hochrechnungen und am Ende das Ergebnis veröffentlicht?

14.55 Uhr: Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sorgt in Hannover für einen kleinen Zwischenfall bei der Bundestagswahl. Der 66-Jährige erscheint zunächst im falschen Wahllokal, um seine Stimme für die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 abzugeben. Erst vor Ort wird der Fehler bemerkt. Anschließend macht sich Weil auf den Weg zu dem rund 800 Meter entfernten, korrekten Wahllokal, wo er schließlich seine beiden Kreuze für die Wahl 2025 setzen kann.

14 Uhr: In Deutschland herrscht große Spannung vor den ersten Ergebnissen der Bundestagswahl. Nach ersten Erkenntnissen ist die Wahlbeteiligung vielerorts gestiegen. Auch wenn bundesweite Zahlen zur Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2025 erst gegen 15 Uhr veröffentlicht werden, haben einzelne Bundesländer bereits erste Zahlen zur Wahl 2025 präsentiert. Obwohl es keine großen Unterschiede gibt: In den meisten Fällen werden die Werte von 2021 bei der Bundestagswahl 2025 leicht übertroffen.

12:40 Uhr: Die ersten Ergebnisse der Bundestagswahl rücken näher. Und auch Alice Weidel hat ihre Stimme abgegeben. Allerdings hat die Kanzlerkandidatin der AfD nach Informationen von "ntv" und "Stern" bereits vor einigen Tagen ihre Unterlagen zur Teilnahme an den Ergebnissen der Bundestagswahl 2025 eingereicht, anstatt in ihrem Wahlkreis an die Urne zu treten. "Frau Weidel musste sich für die Briefwahl entscheiden, da sie sich heute lange vor der ersten Prognose mit ihrem Team in Berlin austauschen wird und die Entfernung zwischen Überlingen am Bodensee und der Hauptstadt sehr weit ist", ließ ein Sprecher von Weidel heute verlauten.

Weidels Verhalten ist ungewöhnlich, so die Einschätzung der Medien. AfD-Chef Tino Chrupalla hatte in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an der Briefwahl geäußert und forderte sogar deren Verbot vor der Wahl. Im Wahlkampf der AfD stellte er die rechtssichere Aufbewahrung von Wahlunterlagen für die Ergebnisse der Bundestagswahl infrage und äußerte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung beim Ausfüllen der Wahlzettel vor der Wahl.

11.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz haben ihren Teil zum Ergebnis der Bundestagswahl 2025 beigetragen. Merz tätigte seinen Urnengang in der Schützenhalle Arnsberg-Niedereimer. Dabei äußerte er sich in seinem Wahlkreis im Sauerland optimistisch zum Ausgang der Wahl: "Es wird gut", sagte er vor dem Wahllokal im Zusammenhang mit der Bundestagswahl am heutigen Sonntag. Gleichzeitig plagen den CDU-Chef aber auch Probleme vor der Wahl. Denn es geht nicht nur um den Sieg; auch das Ergebnis der Wahl 2025 ist für seine Partei von entscheidender Bedeutung.

Nach seiner morgendlichen Joggingrunde hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit seiner Frau Britta Ernst in Potsdam gewählt. Beim Verlassen des Wahllokals reckte Scholz den Daumen. Beide Spitzenpolitiker warten nun gespannt auf die ersten Ergebnisse der Wahl 2025.

10.55 Uhr: Das Warten auf die ersten Ergebnisse der Bundestagswahl hat seit der Öffnung der Wahllokale heute Morgen begonnen. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 hatte ein Thema viele Gemüter erhitzt, vor allem jene der drei bis vier Millionen Auslandsdeutschen.

Auch sie dürfen ihre Stimme für das Ergebnis der heutigen Bundestagswahl abgeben – zumindest theoretisch. In der Praxis gestaltet sich das für viele, die in Ländern wie Südafrika, Australien oder Brasilien leben, aber unmöglich. Der FDP-Politiker Kuhle hält diesen Umstand für einen "Skandal" und fordert im Schatten der heutigen Wahl eine Reform.