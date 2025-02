Die nächste Bundesregierung steht vor großen Herausforderungen in Wirtschaft und Verteidigung. Um diese Aufgaben sich der nächste Kanzler kümmern muss.

Eine Wirtschaft in der Rezession, Herausforderungen in der Außenpolitik, die marode Bundeswehr. Nach der Wahl am Sonntag steht die künftige Bundesregierung vor vielen Herausforderungen. Derzeit sieht alles danach aus, dass es eine sogenannte große Koalition aus Union und SPD unter der Führung von CDU-Chef Friedrich Merz geben wird.