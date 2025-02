Die SPD hat erstmals seit Jahrzehnten das Direktmandat in Kiel verloren. Friedrich Merz will bis Ostern eine Regierung bilden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wegen Wahlrechtsreform: Diese Sieger gehen trotzdem leer aus

Anke Rehlinger will nicht SPD-Chefin werden

So viele Stimmen fehlen dem BSW

8 Uhr: Dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fehlten bei der Bundestagswahl 2025 wohl lediglich 13.435 Stimmen zum Einzug in den Bundestag. Die Partei erreichte 4,972 Prozent der Zweitstimmen, was knapp unter der Fünfprozenthürde liegt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Strack-Zimmermann will Verantwortung übernehmen

7.27 Uhr: Mit dem erneuten Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag wackelt auch die Parteispitze um Christian Lindner und Wolfgang Kubicki . Heute, am Tag nach der Wahl, kommen daher zunächst das Präsidium, dann der Vorstand und Mitglieder der Ex-Fraktion zusammen. Im Zentrum soll dabei die Frage stehen, wer künftig die FDP führen soll. Ein Name, der dabei immer wieder fällt: Verteidigungsexpertin und EU-Parlamentarierin Marie-Agens Strack-Zimmermann.

Zuvor hatte sie auf entsprechende Nachfragen ablehnend reagiert. Doch in der Nacht erklärt sie bei "Bild": "Ich stehe voll und ganz hinter der FDP und werde dort in der Partei Verantwortung übernehmen, wo es notwendig ist und wo es gewünscht wird." Wichtig sei, dass die Partei geschlossen und mit klarem Kurs auftreten würde.

Schwesig erwartet Mitgliederentscheid über SPD-Regierungsbeteiligung

7.25 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet in ihrer Partei eine Entscheidung der Basis über eine mögliche Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten. "Wenn Koalitionsgespräche zu Ergebnissen führen, dann glaube ich, würde am Ende ein Mitgliederentscheid stehen", sagt Schwesig dem Portal "Politico". Aus ihrer Sicht sei es "total offen", ob die SPD mit der Union unter CDU-Chef Friedrich Merz koalieren werde, fügt sie hinzu.

"Zunächst braucht es Gespräche", stellt Schwesig klar. "Dann muss man sondieren, ob man überhaupt in Koalitionsgespräche geht." Klar sei jedoch: "Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei Friedrich Merz." Dieser müsse sich jetzt Gedanken darüber machen, "mit wem und wie er eine stabile Regierung für Deutschland bilden will."

Das Vertrauen in Merz sei "nicht groß", sagt Schwesig auch. Letztlich müssten Demokraten in der Lage sein, sich thematisch bei allem zu einigen. Dabei gelte aber auch: "Wichtig ist eine Vertrauensbasis."

SPD verliert Hochburg nach 60 Jahren

7.21 Uhr: In Kiel hat die SPD seit 60 Jahren zum ersten Mal nicht das Direktmandat geholt. Kandidatin Christina Schubert erreichte 22,1 Prozent. Grünenkandidatin Luise Amtsberg konnte hingegen 26,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Die SPD galt in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins lange als politische Konstante. Die unterlegene Kandidatin Schubert sprach von "strukturellen Veränderungen", die den Erfolg der Grünen begünstigt hätten.

Hier holte die AfD fast 50 Prozent der Stimmen

7 Uhr: Bis tief in die Nacht wurden in ganz Deutschland noch Stimmen ausgezählt, gegen 1.45 Uhr stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest. Dann war auch klar, wie in jedem der 299 Wahlkreise abgestimmt wurde. Dabei gab es mehrere Überraschungen und interessante Werte. Lesen Sie hier einen Überblick.