Die AfD feiert ihren Wahlerfolg vorerst zurückhaltend. Ein noch besseres Ergebnis hatten sich viele erhofft. Doch die Partei hat ein zentrales Ziel erreicht, das sie seit ihrer Gründung verfolgt.

Um Punkt 18 Uhr bricht Jubel in der AfD-Zentrale aus: Alice Weidel strahlt, Björn Höcke klatscht gleich neben ihr in die Hände, viele Funktionäre schwenken Deutschlandfahnen. Schnell aber herrscht wieder gespannte Stille. Hören wollen sie, was die Moderatoren der öffentlich-rechtlichen Sender, die gerade die ersten Hochrechnungen präsentieren, zu sagen haben.

Schon jetzt nämlich steht eine große Frage im Raum, mit Blick auf die nächsten Stunden, größer aber noch mit Blick auf die Zukunft der AfD insgesamt: Geht da noch mehr?

Größter Zuwachs, zweitstärkste Kraft

Um die 20 Prozent hat die AfD in den ersten Hochrechnungen geholt. Für die AfD ist das ein enormer Erfolg: Fast verdoppelt hat sie sich im Vergleich zu 2021, sie verbucht mit Abstand den größten Zuwachs von allen Parteien und ist jetzt zweitstärkste Kraft.

Aber fast alle hier hatten sich noch mehr erwartet. Vielleicht 22, 23 oder sogar 25 Prozent. Letzteres wäre genug, um im Alleingang Untersuchungsausschüsse im Bundestag ins Leben zu rufen, von denen der AfD viele vorschweben. Nichts schien undenkbar nach diesem Wahlkampf, in dem der AfD so vieles in die Karten spielte und nicht nur die Partei, sondern auch verbündete Rechte aus dem Ausland geeint an einem Strang zogen wie noch nie zuvor.

Anschläge und Amokfahrten von Asylbewerbern mit hoher Opferzahl häuften sich – und die AfD-Funktionäre nutzten sie bei Wahlkampfauftritten an den Tatorten ebenso wie in den sozialen Medien unmittelbar für scharfe Kritik an den anderen Parteien. Aus dem Ausland warben FPÖ-Chef Herbert Kickl oder der ungarische Regierungschef Viktor Orbán für die AfD. Und vor allen anderen: Elon Musk, mächtiger Berater von US-Präsident Donald Trump und Besitzer der Plattform X.

Weidel feiert: "Als Volkspartei fest verankert"

"Ein historisches Ergebnis", feiert AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel den Wahlausgang in einer kurzen Rede auf der Bühne. Die AfD habe "nie besser" abgeschnitten, jetzt sei sie als "Volkspartei fest verankert". Und sie sendet das Signal an die Union, das sie seit Wochen sendet: "Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, den Willen des Volkes umzusetzen." Ihr Co-Chef Tino Chrupalla ruft kurz danach: "Wir sind jetzt die Mitte."

Verhaltener klingen die Funktionäre im Publikum. Sie schielen auf die Balken auf den Monitoren, warten auf die nächsten Zahlen. "Für die Optik des Wahlergebnisses wäre es sehr dienlich, wenn wir über 20, die Union unter 30 bliebe – als Sinnbild für die enorme Werteverschiebung im Parteienspektrum", sagt AfD-Urgestein Albrecht Glaser t-online.

Vor seinem Eintritt in die AfD war Glaser Mitglied der CDU – 42 Jahre lang. In der Merkel-Ära wendete sich der heute 83-Jährige, wie so viele in der AfD, enttäuscht von den Christdemokraten ab.

Der Höcke-Kurs zieht auch jetzt auch im Westen