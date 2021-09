Triell der Kanzlerkandidaten

Baerbock: Gleichsetzung von Linken und AfD ist "brandgefährlich"

12.09.2021, 20:38 Uhr | dpa, t-online

Die Union steckt im Umfragetief, die SPD baut ihren Vorsprung aus. Noch einmal treffen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz in einer TV-Debatte aufeinander.

Zum zweiten Mal in diesem Bundestagswahlkampf treffen die Kanzlerkandidaten der größeren Parteien in einer Livediskussion im Fernsehen aufeinander: Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet für die Union. Vor allem Laschet muss im sogenannten Triell von ARD und ZDF am Sonntagabend (ab 20.15 Uhr) überzeugen. CSU-Chef Markus Söder mahnte Ende vergangener Woche: "Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende".

In Meinungsumfragen ging es für CDU und CSU in den vergangenen Wochen abwärts, die SPD konnte hingegen ihren Vorsprung ausbauen. Die Grünen liegen im Schnitt laut dem t-online-Index derzeit an dritter Stelle.

Auf die Frage, ob Armin Laschet mit der CDU auch als Juniorpartner in eine Koalition eintreten wird, antwortet der Unionskanzlerkandidat nicht. "Jetzt ist die Zeit, eigene Argumente zu nennen", sagt Laschet. Über Koalitionen werde erst nach der Wahl gesprochen. Mit AfD und Linken werde die CDU nicht sprechen, so Laschet. Baerbock hingegen schließt eine Koalition mit der Linkspartei nicht aus, betont aber mehrfach die außenpolitischen Differenzen. Die Grünen aber wollen mit allen demokratischen Parteien reden. Die Gleichsetzung von Linkspartei und AfD lehnt sie entschieden ab, diese sei "brandgefährlich". Auch Scholz schloss eine Koalition mit Linken erneut nicht aus und wiederholte seine Aussage, dass die Nato wichtig ist für die Sicherheit Deutschlands ist. Die Wahl aber treffen die Bürger, sagt Scholz. "Das ist ein wenig unredlich zu sagen, das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger", erwidert Laschet. "Wenn es eine rechnerische Mehrheit gibt, (...) werden sie eine Koalition mit den Linken machen."

Die Kanzlerkandidaten diskutieren über die Razzia im Finanzministerium, dem Scholz als Minister vorsteht. Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU. Laschet wirft Scholz, der sich nach der Razzia verstimmt gezeigt hat, populistisches Verhalten vor. "Das ist unangemessen", sagt Laschet. "Das machen Populisten in anderen Ländern". Scholz verteidigt sich: Laschet erwecke absichtlich einen falschen Eindruck. "Herr Laschet, das müssen sie sich vorwerfen lassen, ganz klar", sagt Scholz. Laschet wirft Scholz zudem vor, seine Aufsichtspflichten über Aufklärung von Geldwäsche nicht wahrzunehmen. "Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem", sagt er.

Erwartet wurde, dass Laschet seine politischen Gegner weiter scharf angreift. In den vergangenen Tagen lieferten sich Politiker von Union und SPD bereits einen harten Schlagabtausch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Noch sind es zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Zahlreiche Menschen haben jedoch bereits per Briefwahl abgestimmt.