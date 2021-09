ARD-"Wahlarena"

"Herr Laschet, haben Sie schon mal gekifft?"

15.09.2021, 20:34 Uhr | t-online

Armin Laschet: In der ARD-Sendung "Wahlarena" stellt sich der Kanzlerkandidat der Union 75 Minuten lang den Fragen von Bürgern. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa)

Noch elf Tage bis zur Bundestagswahl: Armin Laschet läuft Gefahr, eine historische Niederlage für die Union einzufahren. Kann der Kanzlerkandidat im direkten Bürgergespräch Boden gut machen?

Nach seinen beiden Konkurrenten – Annalena Baerbock von den Grünen und Olaf Scholz von der SPD – kommt nun auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet in die "Wahlarena" der ARD. Wählerinnen und Wähler vor Ort werden den Kandidaten mit ihren Fragen, Anliegen und Sorgen konfrontieren. Moderiert wird die Sendung von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und der WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni.

Welchen Fragen muss sich Laschet stellen – und wie reagiert der Kandidat?

Die erste Frage kommt von einer 17-jährigen Schülerin, die wissen will, was Laschet von einer Legalisierung von Cannabis hält – und ob er selbst schon einmal gekifft habe. Das verneint Laschet und spricht sich gegen legales Gras aus. Er verstehe zwar den Gedanken der Legalisierung, sei wegen möglicher Schäden gerade bei jungen Menschen aber dagegen.

Eine Frau möchte von Laschet wissen, was er für arbeitslose Menschen tun will, die keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben. Sie selbst sei in dieser Situation, seit ihre Firma 2015 verkauft wurde. Sie schreibe fast täglich Bewerbungen – vergeblich.



Laschet sagt: "Sie wären sicher ein Gewinn für jedes Unternehmen. Wenn jetzt ein kluger Arbeitgeber zugeschaut hat, würde er Sie sofort einstellen." Es sei ein Fehler, dass Arbeitgeber lieber Jüngere einstellen und Ältere nicht mehr in den Beruf zurückfinden. Aber auch als Kanzler könne er diesen Fall nicht einfach lösen.