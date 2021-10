Ampel-Sondierungspapier

"Ein kunterbunter Wunschzettel mit vielen großen Worten"

15.10.2021, 18:07 Uhr | t-online, dpa, rtr

SPD, Grüne und FDP wollen mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Was für die einen ein großer Erfolg ist, sorgt bei den anderen für viel Kritik. Die Reaktionen im Überblick.

SPD, Grüne und FDP streben die Bildung einer ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene an. Das kündigte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Freitag nach Abschluss der Sondierungsgespräche zusammen mit den Chefs der drei Parteien an. In einem zwölfseitigen Papier hatten sich die Sondierer zuvor unter anderem darauf geeinigt, Einkommens-, Unternehmens- und Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen und die Einführung von "Superabschreibungen für Klimaschutz-Investitionen" auf den Weg zu bringen.

Voraussetzung für den Beginn dieser Gespräche ist die Zustimmung der jeweiligen Parteigremien – der Vorstand der SPD stimmte bereits am Freitagnachmittag zu. Lesen Sie hier, was in dem Sondierungspapier steht.

Tschentscher: "Richtiger Schritt"

Von den Grünen gab es viel positive Rückmeldung: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank sagte etwa, es gehe um nichts Geringeres, "als die Modernisierung des Landes schnell und tiefgreifend anzupacken". Die Ergebnisse der Vorgespräche hätten eine "klare Reformagenda hervorgebracht" und zeigten zudem, "dass ein Aufbruch für unser Land jetzt möglich ist und dass ein Politikwechsel eine ungeheure Kraft für die Gestaltung der Zukunft entfalten kann".

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sieht in einer Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP "den richtigen Schritt für eine stabile und zukunftsweisende Bundesregierung". "Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung, die unsere Zukunftsaufgaben entschlossen angeht", twitterte der SPD-Politiker am Freitag.

Ziemiak: "Kunterbunter Wunschzettel"

Von der Union folgte dagegen viel Kritik: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nannte das Ergebnis der Ampel-Sondierung einen "kunterbunten Wunschzettel mit vielen großen Worten und noch mehr Fragezeichen". Es fehle an Antworten auf die Frage, woher das Geld für all die Maßnahmen kommen solle.

"Wir werden sehr genau hinsehen, was die Pläne die Bürgerinnen und Bürger konkret kosten werden. Und wir werden genau darauf achten, welche Hypotheken SPD, Grüne und FDP zu Lasten der jungen Generation eingehen", sagte Ziemiak. Aus der selbst ernannten Fortschrittskoalition könne ganz schnell ein "Rückschrittsbündnis" für Deutschland werden.

Dobrindt: "Ampel steht auf rot"

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Berlin erklärt, dass das am Freitag von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Ergebnispapier "keine Grundlage für eine Fortschrittskoalition, sondern für Linksträumereien" sei. "Die Ampel steht deutlich auf Rot: Steuererhöhungen für Millionen Bürger durch die Abschaffung sogenannter Subventionen und eine Vergemeinschaftung von Schulden in Europa.", so Dobrindt.

Dobrindt warf den Parteien vor, Steuererhöhungen durch die Hintertür "durch die Abschaffung so genannter Subventionen" einzuführen. Durch die "Ampel"-Vereinbarungen drohten "eine Vergemeinschaftung von Schulden in Europa" sowie eine "Abkehr vom Prinzip der Humanität und Ordnung" in der Migrationspolitik.

Bartsch: Vorstellung nicht konkret genug

Doch nicht nur aus der Union kam Kritik, sondern auch von der Linkspartei: "Das Sondierungsergebnis liest sich wie ein 'Buch der edlen Vorhaben' –wenig Konkretes, viel Lyrik", sagte Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Finanzierungsfragen seien zudem "vage bis offen". Der Linken-Fraktionschef bemängelte vor allem, dass eine Umverteilung nicht stattfinde. Allerdings lobte Bartsch auch einige Vorhaben: "Eine Kindergrundsicherung ist sicher ein richtiger Schritt."

Weniger positiv äußerte sich Linksparteichefin Susanne Hennig-Wellsow: Mit einer Ampel-Koalition werde es keine Vermögenssteuer und "keine Umverteilung von oben nach unten geben", kritisierte die Parteivorsitzende auf Twitter. Die FDP habe sich bei den Sondierungen in vielen Punkten durchgesetzt, schrieb sie auf Twitter.