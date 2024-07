Die Gäste

Röttgen stellte den etablierten Parteien bei "Maybrit Illner" ein eher verheerendes Zeugnis aus. "Die Menschen spüren, dass das, was ihnen Angst macht, nicht in guten, kompetenten Händen bei den Parteien ist", erklärte Röttgen den Rechtsruck. "Es muss gut regiert werden und wir streiten uns momentan einfach zu viel", räumte sein Kollege im Auswärtigen Ausschuss, Michael Roth (SPD) ein. Er attestierte aber auch den Bürgern eine gewisse Realitätsflucht.

"Wir leben ja auch in einer Form des Biedermeiers", meinte Roth. "Viele ziehen sich in den eigenen Garten zurück und grillen und der öffentliche Raum ist leer und wird dann natürlich den Demokratieverächtern überlassen." Die Zeit des Biedermeier wurde übrigens durch die bürgerliche Revolution 1848 beendet.

Die aus der US-amerikanischen Hauptstadt Washington zugeschaltete Politikexpertin Constanze Stelzenmüller erinnerte bei "Illner" daran, wie selbst in kleinen Ortschaften in Ostdeutschland Menschen nach den Potsdam-Recherchen von Correctiv auf die Straße gegangen waren. In diesen waren Treffen von hochrangigen AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremen aufgedeckt worden.

Ähnlich wie bei Roth klang es dagegen bei Röttgen, als Illner wissen wollte, warum der Ukraine von Europa nicht mehr geholfen wurde. "Weil wir in einer jahrzehntelange Bequemzone gelebt haben, aus der es im Moment nirgendwo politische Führung gibt", sagte Röttgen. "Wir sind verwöhnt, wir sind bequem." Den politischen Eliten attestierte er einen Mangel an Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Kompetenz und unterstellte Halbherzigkeit.

"Zertrümmerte Mitte" in Frankreich

Dabei ist Führung gerade so gefragt wie selten. "Biden wackelt, Macron zockt – leichtes Spiel für Nationalisten?", war diese Ausgabe von "Illner" überschrieben. Das Überleben der liberalen und sozialen Demokratie sei nicht mehr in Stein gemeißelt, sagte Roth mit Blick auf die Wahlen in Frankreich. "In Frankreich erleben wir eine zertrümmerte Mitte", meinte er. Präsident Emmanuel Macron, einst "Posterboy" als überzeugter Europäer, sei "krachend gescheitert".