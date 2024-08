Geschichte ist hartnäckig. Ostdeutschland wird immer anders bleiben, aber das ist keine Tragödie. Deutschland muss sich schlichtweg von der Fantasie verabschieden, dass in einer Demokratie mehr oder wenig alle Menschen mehr oder weniger zufrieden sein müssen. Schauen wir in die Vereinigten Staaten oder in meine Heimat Großbritannien : Die dortigen Gesellschaften sind tief gespalten – und trotzdem läuft der Laden irgendwie. Demokratie muss es aushalten, dass 20 bis 30 Prozent der Wähler eine diametral andere Vorstellung haben als die Mehrheit im Land. Und solange sie nicht bundesweit regieren, wäre es auch nicht augenblicklich dramatisch, wenn in einzelnen Landesteilen radikale Parteien an die Macht kämen.

Diesen Gewöhnungseffekt wird es nicht geben. Denn die AfD ist keine normale Partei, das würde sie auch nicht in Regierungsverantwortung. Wenn sie erst einmal regieren sollte, wird man überall im Westen – in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg oder in Bayern – denken: Das wollen wir hier nicht. Die Unterschiede zwischen West und Ost würden noch stärker zutage treten. Am Ende wählen die Menschen im Westen so, wie sie schon immer mehrheitlich gewählt haben: eine der vier demokratischen Parteien der Mitte. Im Osten entscheiden sich viele Menschen hingegen für eine Partei am rechten oder linken Rand. Hauptsache, sie verspricht autoritäre Führung. Sei es die AfD oder das Bündnis Sahra Wagenknecht, das eigentlich nichts getan hat, als die Linke zu ersetzen.