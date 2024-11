Wird die US-Wahl zu einem Wendepunkt für die Demokratie weltweit? Inwieweit steht diese Staatsform auch hierzulande existenziell unter Druck? Im t-online-Podcast findet Andreas Voßkuhle klare Worte.

Ein Büro in einem der Hochhäuser von Manhattan. Andreas Voßkuhle blickt über den Big Apple und auf ein politisch aufgeladenes Land, wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts räumt die letzten technischen Schwierigkeiten aus dem Weg und setzt sein Headset auf. Dann kann es losgehen. Lesen Sie hier das Podcast-Interview mit dem Rechtsprofessor leicht gekürzt im Wortlaut.

Herr Voßkuhle, Sie sind gerade zu einem Forschungsaufenthalt in den USA. Wie nehmen Sie die Stimmung aktuell wahr?

Andreas Voßkuhle: Die Stimmung ist sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob man sich in einem sogenannten Swing State befindet. Ich selbst bin in New York und New York ist traditionell demokratisch geprägt. Hier findet kaum Wahlkampf statt, auch wenn es vor Kurzem die große Veranstaltung von Donald Trump im Madison Square Garden gegeben hat. Aber eigentlich spürt man sonst nichts vom Wahlkampf. Der Wahlkampf wird in den Swing States Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina und Pennsylvania geführt. Und es ist tatsächlich unklar, wer gewinnen wird.

Das verändert sich auch. Wir hatten erst einen starken Trump, dann kam Harris, hat ein paar Punkte gemacht und war etwas dominanter. Jetzt ist sie etwas blasser geworden. Das erste Momentum ist verflogen und Trump wird wieder etwas stärker. Aber einige der Vorredner haben sich auf der Veranstaltung hier im Madison Square Garden relativ abschätzig über Latinos und deren Herkunft geäußert. Das hat ihn wieder Sympathien gekostet. Wir sehen also, es ist ein Hin und Her. In den eigentlichen Swing States ist der Wahlkampf sehr, sehr hart. Und was vielleicht für uns ganz interessant ist: Der wesentliche Wahlkampf wird jetzt als dieser Wahlkampf geführt. Das heißt, die Helferinnen und Helfer der beiden großen Parteien ziehen von Tür zu Tür und versuchen, für ihren Kandidaten bzw. ihre Kandidatin zu werben.

Welche Auswirkungen könnte das jeweilige Wahlergebnis auf Deutschland, Europa, die Welt und vielleicht auch die liberale Demokratie im Allgemeinen haben?

Mit Kamala Harris wird sich jetzt nicht sehr viel verändern zu der Situation mit Joe Biden. Davon gehen alle aus, dass das weiter stabil wird. Gutes Verhältnis zu Europa, starke Nato-Partnerschaft und weitere Unterstützung der Ukraine. Intern wird hier dann sicherlich noch mal darüber nachgedacht, ob man die Wirtschaft etwas ankurbeln kann durch Förderprogramme.

Umgekehrt, wenn Trump gewinnen sollte, wird das ein Kipppunkt sein für die demokratische Entwicklung in den USA, weil Trump diesmal sehr viel besser vorbereitet ist als das letzte Mal, als er gewonnen hat. Es stehen ungefähr 4.000 bis 5.000 Leute bereit, Ämter zu übernehmen und in seinem Sinne zu agieren. Er hat angedeutet, dass er zwar am demokratischen System grundsätzlich festhalten will, aber er auch an Modifikationen denkt. Und wir müssen uns auch mit dem Schlimmsten beschäftigen, dass er hier ein autoritäres System etabliert und versuchen wird, dauerhaft den Republikanern die Macht zu sichern. Die Kolleginnen und Kollegen hier in New York sind erstaunlich gelassen.

Wie erklären Sie sich das?