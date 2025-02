Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die AfD erstarkt – und sie verschiebt den politischen Diskurs nach rechts. Wie gelingt ihr das? Weil demokratische Parteien das mit sich machen lassen, warnt Historiker Jens-Christian Wagner.

Das Bild wird in die Geschichtsbücher eingehen: Feixend bejubelten die AfD-Abgeordneten des Bundestags am 29. Januar, dass der 5-Punkte-Plan der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik mit ihren Stimmen eine Mehrheit gefunden hat. Neben ihnen saßen reglos die Unionsabgeordneten, offenbar erschrocken und vielleicht auch beschämt über ihre eigene Unverfrorenheit: den Tabubruch zu begehen und die lange beschworene Brandmauer zu den Rechtsextremen einzureißen – und das ausgerechnet im Anschluss an die Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus.

Doch nicht nur darüber jubelte die Rechtsaußen-Fraktion, sondern auch über den Umstand, dass es ihr gelungen war, den anderen Parteien im Wahlkampf mit der Migration ihr eigenes Hauptthema aufzudrücken. Das zeigte sich etwa im TV-Duell zwischen Kanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz, als es in den ersten knapp 30 Minuten nahezu ausschließlich um das Thema ging, wie Migration und Asyl am besten zu begrenzen seien – ganz zur Freude des Ideengebers, der AfD.

Zur Person Jens-Christian Wagner, Jahrgang 1966, ist Historiker und Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Nachdem sich bereits im August 2024 nach dem islamistischen Messerattentat von Solingen auch die demokratischen Parteien mit Rufen nach einer schärferen Migrationspolitik gegenseitig zu überbieten versucht hatten, sah sich die AfD ermuntert, ihrerseits ihre rassistischen migrationspolitischen Forderungen, die auf völkischen Vorstellungen basieren, zu radikalisieren. Noch vor einem Jahr versuchte die AfD nach den "correctiv"-Enthüllungen, ihre Remigrationspläne kleinzureden oder sogar zu leugnen. Der Thüringer AfD-Chef Höcke behauptete im Welt-TV-Duell mit Mario Voigt gar, mit Remigration sei nicht die Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland gemeint, sondern die Rückkehr ins Ausland ausgewanderter Deutscher.

Von solchen Lügen oder taktischer Zurückhaltung war auf dem Parteitag der AfD in Riesa Mitte Januar 2025 keine Rede mehr. "Und wenn das dann Remigration heißt, dann heißt das eben Remigration", rief Parteichefin Alice Weidel, die den Begriff lange gemieden hatte, den jubelnden Delegierten zu – ein Paradebespiel für die fortschreitende Diskursverschiebung in Richtung immer radikalerer Forderungen.

Das steckt dahinter

Die Diskursverschiebung zeigt sich auch in der Geschichtspolitik. Dass die Nazis in Wirklichkeit Linke gewesen seien, weil sie ja NationalSOZIALISTEN hießen, verbreiten Rechtsextreme schon seit etlichen Jahren. Nun nahm das auch Alice Weidel auf. Im X-Talk mit Elon Musk Anfang Januar verstieg sie sich zu der Behauptung, Hitler sei ein Kommunist gewesen. Natürlich glaubt sie diesen Unsinn nicht selbst. Es ist begriffliches Nebelkerzenwerfen; es geht darum, extrem rechtes Denken vom Makel der NS-Verbrechen zu befreien und damit mehrheitsfähig zu machen.

Gauland machte das, indem er den Nationalsozialismus als einen "Vogelschiss" in einer ansonsten ruhmreichen deutschen Geschichte bezeichnete, und Weidel schiebt die NS-Verbrechen kurzerhand den Linken in die Schuhe. Beide versuchen, ihre rechtsextreme Ideologie von der Belastung durch den Holocaust reinzuwaschen und den "aufrechten Gang zu lernen", wie Björn Höcke am 11. Februar seinen jubelnden Anhängern in Suhl zurief.

Dieses Ziel zeigt sich auch im Wahlprogramm der AfD. Es macht keinen Hehl daraus, dass der Partei die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ein Dorn im Auge ist. Der kritische Blick auf die Geschichte des Nationalsozialismus und des Kolonialismus, im Programm als "ideologisch geprägt" und "moralisierend" bezeichnet, bedeute die "Demontage unserer historisch-kulturellen Identität". In dieselbe Kerbe haut eine geschichtsrevisionistische Passage, die dem Wahlprogramm auf dem Parteitag in Riesa hinzugefügt wurde und das autoritäre Kaiserreich von 1871 bis 1918 rehabilitieren soll.