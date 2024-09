So einfach ist es aber nicht.

Richtig. Der Leser ist gar nicht der Kunde, er ist das Produkt. Weil er gewissermaßen verkauft wird. Der Leser stellt sein wertvollstes Gut – seine Zeit und seine Aufmerksamkeit – zur Verfügung und erlaubt damit mächtigen Konzernen und Politikern, ihn einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Das ist verrückt.

Was kann man dagegen tun?

Es gibt ein viel besseres Modell für den Nachrichtenmarkt. "Qualitativ hochwertige Nachrichten, die Sie eine Menge Geld kosten, aber Ihre Aufmerksamkeit nicht missbrauchen", nenne ich es. Wenn die Leser bereit sind, viel Geld für hochwertige Lebensmittel, Kleidung und Autos zu zahlen: Warum sind Sie nicht bereit, auch in hochwertige Informationen zu investieren?

Kommen wir noch mal auf den technologischen Umbruch zu sprechen: Sie sagen, dass unsere heutigen Entscheidungen zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz und Biotechnologie die Welt von morgen prägen werden. Bitte erklären Sie das näher.

Wie wir diese Technologien weise nutzen können, ist in der Tat die wichtigste Frage, die sich der Menschheit heute stellt. Nicht nur die Zukunft der Menschheit, sondern wahrscheinlich die Zukunft des Lebens an sich hängt davon ab. Deshalb ist diese Frage sogar noch wichtiger als die Weltwirtschaftskrise, die Kriege im Nahen Osten oder die Flüchtlingskrise in Europa.

Die zukünftige Anwendung einer neuen Technologie soll wichtiger sein als die großen Krisen unserer Zeit?

Überlegen Sie, was die Biotechnologie beispielsweise für unseren Umgang mit Nutztieren bedeuten könnte. Einerseits können wir die Biotechnologie nutzen, um Kühe, Schweine und Hühner zu entwickeln, die schneller wachsen und mehr Fleisch produzieren. Auch ohne an das Leid zu denken, das wir diesen Tieren zufügen. Anderseits könnte mittels Biotechnologie künstliches Fleisch hergestellt werden: Fleisch, das in Laboratorien aus Tierzellen gezüchtet wird. Wenn Sie ein Steak wollen, können Sie einfach ein entsprechendes Stück Fleisch wachsen lassen, anstatt eine ganze Kuh aufzuziehen und zu schlachten. Das ist keine Science-Fiction. Der erste derart erzeugte Hamburger wurde im Jahr 2013 produziert. Damals kostete das 330.000 Dollar, heute sind es nur noch 11 Dollar. Innerhalb von ein paar Jahren wird ein künstlicher Hamburger wahrscheinlich weniger kosten als ein "normales" Stück Hackfleisch. Mit der entsprechenden Forschung und weiteren Investitionen könnten wir in ein oder zwei Jahrzehnten künstliches Fleisch im industriellen Maßstab produzieren. Was viel billiger, wesentlich ökologischer und nicht zuletzt ethisch unbedenklicher ist.

Vor allem wäre es ein Mittel, den Klimawandel zu bekämpfen und die Ernährung der Weltbevölkerung sicher zu stellen.

Richtig. Mithilfe der Technologie können wir entweder das Paradies oder die Hölle auf Erden schaffen. Wenn wir die Biotechnologie oder auch die Künstliche Intelligenz weise nutzen, werden die Vorteile für die Menschheit unermesslich sein. Der Preis für unkluge Entscheidungen könnte hingegen im Untergang der Menschheit bestehen.

Stichwort Intelligenz: Wann wird die Menschheit der Künstlichen Intelligenz endgültig unterlegen sein?

Die Künstliche Intelligenz hat uns Menschen in einigen Bereichen bereits überholt. Etwa beim Schachspielen. In anderen Bereichen wird sie unsere Fähigkeiten vielleicht nie erreichen. Zum Beispiel gibt es bisher keinen Hinweis darauf, dass die Künstliche Intelligenz jemals irgendeine Form von Bewusstsein entwickeln wird. Science-Fiction-Filme neigen immer wieder dazu, Intelligenz mit Bewusstsein zu verwechseln. Deshalb wird oft angenommen, dass Computer ein Bewusstsein entwickeln müssten, um menschliche Intelligenz erreichen zu können. Aber in Wirklichkeit können Computer uns Menschen in vielen Bereichen überflügeln, ohne jemals ein Bewusstsein erlangt zu haben. Intelligenz und Bewusstsein sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.

Selbst ohne irgendeine Form von Bewusstsein wird die Künstliche Intelligenz unser Leben massiv verändern. Worin sehen Sie die größten Probleme?

Der Arbeitsmarkt des Jahres 2050 wird sich stark von dem heutigen unterscheiden. Künstliche Intelligenz und Robotik werden fast jeden Beruf verändern. Viele, wenn nicht sogar die meisten der Tätigkeiten, die Menschen heute ausüben, könnten bis 2050 verschwinden: Hemden nähen, Taxis fahren, Versicherungen verkaufen, selbst die Diagnose von Krankheiten oder das Lehren von Naturwissenschaften.

Die Furcht vor Maschinen, die uns Menschen arbeitslos machen, herrscht seit langer Zeit.

In der Vergangenheit hat sich diese Furcht auch als unbegründet erwiesen. Aber die Künstliche Intelligenz unterscheidet sich grundlegend von den alten Maschinen. Bislang rivalisierten Mensch und Maschine hauptsächlich im Bereich der manuellen Fähigkeiten. Jetzt konkurrieren die Maschinen mit uns auf der kognitiven Ebene. Das ist eine ganz neue Qualität.

Was soll aus den Menschen werden, die diese händischen Arbeiten heute noch ausführen?

Wenn alte Arbeitsplätze verschwinden, werden auch neue entstehen. Wir wissen jedoch nicht, ob ausreichend davon geschaffen werden. Darüber hinaus werden die meisten neuen Arbeitsplätze aller Wahrscheinlichkeit nach ein hohes Maß an Fachwissen und Kreativität erfordern. Und kommen damit nicht für ungelernte Arbeiter in Frage. Als die Automatisierung in der Vergangenheit den Arbeitsmarkt veränderte, konnten die Menschen problemlos von einem Job mit geringer Qualifikation zu einem anderen Job mit geringer Qualifikation wechseln. Solche beruflichen Veränderungen waren durchführbar, weil der Arbeitsplatzwechsel nur eine begrenzte Umschulung erforderte. Aber im Jahr 2040 wird ein Kassierer oder Lkw-Fahrer, der seine Arbeit an eine Künstliche Intelligenz verliert, kaum in der Lage sein, als Yogalehrer oder Softwareingenieur zu arbeiten. Sie werden nicht über die notwendigen Fähigkeiten verfügen.

Sie beschreiben nicht unbedingt eine rosige Zukunft.

Es kommt noch schlimmer. Selbst wenn sich diese Menschen anpassen, um den Anforderungen ihrer neuen Jobs gerecht zu werden, wird es keine langfristige Lösung sein. Angesichts der Revolution, die die Automatisierung bedeutet, wird sich der Arbeitsmarkt nicht mehr stabilisieren. Er wird von immer größeren Störungen erschüttert werden.

Haben Sie ein Beispiel?

Nehmen Sie an, Sie wären ein 40-jähriger Lkw-Fahrer. Im Jahr 2040 verlieren Sie Ihren Job an einen Lastkraftwagen, der von selbst fährt. Anschließend verbringen Sie zwei Jahre damit, die Grundlagen des Yoga zu erlernen und sich als Yogalehrer neu zu etablieren. Aber zehn Jahre später werden auch Yogalehrer überflüssig. Ganz einfach, weil Computer, die mit biometrischen Sensoren ausgestattet sind, Yoga mittlerweile besser als jeder Mensch lehren können. Sie müssten sich erneut umschulen lassen, etwa um ein Virtual-Reality-Designer zu werden. Aber auch dieser Job wird ein oder zwei Jahrzehnte später verschwinden.

Sie beschreiben den sozialen Zusammenbruch. Aufstände und Revolutionen könnten die Folge sein. Das kann keine Regierung dieser Welt zulassen.

Richtig. Die Regierungen werden wahrscheinlich eingreifen und den Menschen in den schwierigen Übergangszeiten helfen müssen. Sowohl durch eine großzügige Arbeitslosenunterstützung als auch durch die Finanzierung der notwendigen Umschulungsmaßnahmen.

Die Frage ist doch eher, ob die Menschen immer und immer wieder einen neuen Beruf erlernen wollen. Und vor allem können.

Das größte Problem könnte in der Tat psychologischer Natur sein. Selbst wenn Sie die notwendige finanzielle Unterstützung erhalten, um sich mit 40 Jahren beruflich neu zu orientieren: Besitzen Sie auch die erforderliche psychische Belastbarkeit? Werden Sie dazu auch noch im Alter von 50 Jahren im Stande sein? Und noch einmal mit 60 Jahren? Bedenken Sie, dass angesichts der steigenden Lebenserwartung das Rentenalter auf 70, 80 oder sogar 90 Jahre steigen könnte.

Welchen Rat würden Sie heute angesichts dieser Zukunftsvision einem jungen Schüler geben?

Mit ziemlicher Sicherheit wird vieles, was junge Menschen zurzeit in der Schule lernen, irrelevant sein, wenn sie vierzig Jahre alt sein werden. Worauf sollten sie sich also konzentrieren? Mein bester Rat ist es, die eigene persönliche Belastbarkeit und emotionale Intelligenz zu trainieren. Weil die jungen Schüler von heute später die Fähigkeit benötigen werden, immer wieder zu lernen und sich selbst stets aufs Neue zu erfinden.