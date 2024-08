Wusste die ukrainische Führung vom Plan der Sprengung von Nord Stream 2? Sahra Wagenknecht fordert nun schon die Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Das BSW spielt damit vor allem Wladimir Putin in die Karten.

Die Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines waren ein empfindlicher Angriff auf die Infrastruktur Deutschlands. Zwar ist es vollkommen richtig, keine Rohstoffe mehr aus Russland zu beziehen, schließlich ist Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine ein Jahrhundertverbrechen, das er nicht mit Rohstoffverkäufen an Deutschland finanzieren sollte. Trotzdem muss die Bundesregierung nach dem Anschlag auf Nord Stream 2 Stärke demonstrieren, transparent aufklären – auch um mögliche Anschläge auf kritische Infrastruktur in der Zukunft zu verhindern.