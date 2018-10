Nach Hessen-Wahl

Merkel will Parteivorsitz aufgeben – Friedrich Merz steht bereit

29.10.2018, 11:39 Uhr | dpa, AFP, dru, t-online.de

Das Wahl-Debakel für die CDU in Hessen läutet eine bundespolitische Zäsur ein: Angela Merkel will im Dezember den Parteivorsitz abgeben, als Nachfolger steht Friedrich Merz bereit.

Das ist der Anfang vom Ende der Ära Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin zieht nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen Konsequenzen und will beim Parteitag im Dezember nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren. "Sie tritt nicht mehr an", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Parteikreisen.

Kanzlerin will Merkel jedoch bleiben. Sie informierte laut dpa das Parteipräsidium in einer Sitzung über ihre Entscheidung. Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter, Parteivorsitz und Kanzleramt, zusammengehören.

#Merkel kündigte offenbar gerade im @cdu Präsidium an, nicht wieder für Parteivorsitz zu kandidieren. Sagen mehrere von einander unabhängige Quellen. — Melanie Amann (@MelAmann) October 29, 2018

Beim Parteitag im Dezember in Hamburg würde die CDU damit nach 18 Jahren eine neue Vorsitzende bekommen. Wie dpa und "Bild" berichten, wäre der ehemalige Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz zur Kandidatur bereit. Demnach soll Merz gegenüber Vertrauten geäußert haben, er sei bereit, sich der Verantwortung zu stellen, wenn die Partei das möchte.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg bezeichnete Merkels Entscheidung als richtig. "Die CDU leitet schrittweise den Übergang zur Nachfolge von Angela Merkel ein", sagte Sensburg t-online.de. "Dies macht sie in geordneter Weise und mit hohem Respekt vor den überragenden Leistungen der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden."

Groko in Berlin für Absturz in Hessen verantwortlich gemacht

Wie zuvor schon in Bayern fuhr die Union am Sonntag in Hessen zweistellige Verluste ein. Die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze verlor nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam auf 27,0 Prozent.

Für den Absturz wurde vor allem die Unzufriedenheit der Wähler mit der Bundespolitik und dem Streit in der großen Koalition verantwortlich gemacht. Beim Parteitag in Hamburg wollte sich Merkel ursprünglich um eine weitere und womöglich letzte Amtszeit bewerben. Angesichts der anhaltenden Wahlniederlagen entbrannte allerdings eine Personaldiskussion.

EU-Kommissar Günther Oettinger hatte sich am Montagmorgen für eine Wiederwahl Merkels mit dem Argument ausgesprochen, dass Europa eine starke deutsche Regierung brauche. Merkel hatte eine Ämtertrennung bisher mit der Begründung abgelehnt, dass der Verzicht des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder auf den SPD-Vorsitz das Ende der rot-grünen Regierung eingeleitet habe.

Kramp-Karrenbauer vermied Bekenntnis zu Merkel

In der CDU selbst ist die Frage einer Ämtertrennung umstritten. Traditionell sind CDU-Kanzler ebenfalls Parteivorsitzende. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die als mögliche Nachfolgerin Merkels gilt, hatte sich am Sonntagabend nicht klar zur Wiederwahl der Kanzlerin als Parteivorsitzende positioniert. Auf die Frage, ob sie die Kandidatur Merkels unterstütze, verwies Kramp-Karrenbauer im ZDF lediglich darauf, dass es in der CDU-Spitze eine gemeinsame Verantwortung gebe, die Partei programmatisch zu erneuern.



Als weitere möglicher Nachfolger gilt Gesundheitsminister Jens Spahn. Dieser kommt wie Merz und der neue Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus aus Nordrhein-Westfalen.