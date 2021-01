Von Ausgangssperre bis ÖPNV-Stopp

So könnte der verschärfte Lockdown aussehen

19.01.2021

Eine Frau trainiert auf einem Laufband in einem Fitness-Zelt, ein Schild weist auf die Einschränkungen hin. Der Lockdown in Deutschland wird wohl noch verlängert werden. Heute tagen Bund und Länder. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)

Der Lockdown soll wohl bis Mitte Februar verlängert werden – und Bund und Länder diskutieren weitere, harte Beschränkungen. Ausgangssperren und Homeoffice sind nur zwei der Vorschläge. Eine Übersicht.

Die bundesweite Inzidenzwert ist weiter hoch, eine neue, wohl noch ansteckendere Virus-Variante kursiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten deswegen bereits an diesem Dienstag in einer vorgezogenen Schalte das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Diskussionen dürften hart und kontrovers ausfallen, die Lage ist so komplex und undurchsichtig wie selten zuvor in der Corona-Krise.

Die Lage in den Bundesländern ist extrem unterschiedlich: Bundesländer wie Schleswig-Holstein verzeichnen Inzidenzwerte unter 100, Thüringen hingegen warnt vor einer baldigen Überlastung der Krankenhäuser. Weil die Gesundheitsämter weiter überfordert sind und die Kontaktnachverfolgung nicht läuft, lässt sich nicht sagen, in welchen Bereichen die meisten Neuinfektionen auftreten. Deswegen liegt ein breites Bündel an harten Vorschlägen für ganz unterschiedliche Bereiche auf dem Tisch. Ein Überblick:

Diese Maßnahmen scheinen wahrscheinlich:



Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar

Laut "Business Insider" sollen sich Bund und Länder bereits an diesem Montag informell darauf verständigt haben, den eigentlich Ende Januar auslaufenden Lockdown bis 14. Februar zu verlängern. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte der "Bild" am Montag: "Es müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden." Er gehe davon aus, dass das "schon 14 Tage sein können, die noch einmal dazu kommen".

Die niedersächsische Landesregierung befürwortet eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar, von einem verschärften kompletten Lockdown hält das Bundesland mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden indes nichts, sagte Staatskanzleichef Jörg Mielke am Montag.

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen unterstützt eine Verlängerung des Corona-Lockdowns über den 31. Januar hinaus. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 40 Prozent sogar für eine Verschärfung der bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus, weitere 21 Prozent sind für eine Beibehaltung der bisherigen Beschränkungen. Nur 13 Prozent plädierten für ein Ende des Lockdowns, 17 Prozent für eine Lockerung. 8 Prozent machten keine Angaben.

Ausgangssperre

Unter Berufung auf Regierungskreise berichten "Tagesspiegel" und "Business Insider", dass die Einführung einer bundesweiten Ausgangssperre nach französischem Vorbild geplant sei. Der Vorschlag soll demnach aus dem Kanzleramt kommen, auch SPD-geführte Länder sollen aber bereits Zustimmung signalisiert haben. Fraglich ist laut "Business Insider" lediglich noch, von wann bis wann die Sperre gelten und ob sie von Inzidenz-Werten abhängig gemacht werden soll.



In Bayern gilt bereits eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Frankreich hat die Maßnahme mit Blick auf die Corona-Mutationen gerade verschärft: Durften Franzosen das Haus zuletzt von 20 bis 6 Uhr nicht verlassen, gilt die Ausgangssperre dort jetzt schon ab 18 Uhr. Auch SPD-Finanzminister Olaf Scholz schloss eine Ausgangssperre am Montag nicht aus, äußerte sich aber zurückhaltend. Das sei eine "mögliche Maßnahme", sagte er der "Bild", "aber nicht die, die als allererste ansteht".



Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

Zurzeit gilt die Ein-Freund-Regel, nach der man sich privat und öffentlich nur mit einer weiteren Person treffen darf, die nicht im selben Haushalt lebt. Diese Person kann aber wechseln. Berichten zufolge dringt das Kanzleramt darauf, diese Regel zur Ein-fester-Freund-Regel zu verschärfen – die Kontaktperson außerhalb des Haushalts soll dann also nicht mehr wechseln dürfen.



Schon die Ein-Freund-Regel stand vor allem bei Eltern als lebensfremd in der Kritik. Berlin hat Anfang Januar eine Ausnahme für Kinder von Alleinerziehenden beschlossen: Sie sind in der Hauptstadt von der Ein-Freund-Regel ausgenommen.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat für eine drastische Verschärfung der Kontaktbeschränkungen bereits Bereitschaft signalisiert - und weitere Eingriffsfelder angedeutet. Eine Reduzierung der Inzidenz gehe "nur mit ganz hartem Lockdown", so Kretschmer. "Dieser softe Lockdown mit offenen Schulen, Kindergärten, mit offenen Einkaufsmöglichkeiten bringt nichts. Deswegen: Hart und konsequent."

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans ist offen für schärfere Kontaktbeschränkungen. "Länder wie Irland sind ein warnendes Beispiel, wie schnell man Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie wieder zunichtemachen kann", sagt der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". "Eine bundesweite und bundeseinheitliche Verschärfung unserer bisherigen Maßnahmen sollten wir daher nicht ausschließen." Im öffentlichen Bereich könne man noch mehr tun. Dazu gehöre das Tragen von FFP2-Masken, mehr Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen.

FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Raum

In Bayern gilt sie bereits beim Bahnfahren und Einkaufen, jetzt steht die FFP2-Maskenpflicht auch auf der Liste der Ministerpräsidentenkonferenz. FFP2-Masken sind dichter als Mund-Nasen-Schutze, filtern so mehr kleinere Partikel und bieten in der Folge mehr Schutz für den Träger. Allerdings müssen auch sie regelmäßig gewechselt und korrekt angelegt werden – und sind im Einkauf in der Regel teurer. Im Frühjahr waren die Masken Mangelware, auch in Krankenhäusern und auf Covid-Stationen fehlten sie.



Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann (CDU) äußerte sich am Montag skeptisch: Es sei unzweifelhaft, dass die Masken wirkungsvoller seien. Doch bevor eine Pflicht beschlossen werde, müsse klar sein, ob sie auch in ausreichenden Mengen zur Verfügung stünden. "Da gibt es unterschiedliche Nachrichten", sagte Laumann.



Auch für SPD-Fraktionsvizechefin Bärbel Bas ist Voraussetzung für eine Pflicht, dass die Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Dann aber sei "eine FFP2-Maskenpflicht für den öffentlichen Personenverkehr und für Pflegeeinrichtungen sicher sinnvoll", sagte Bas am Montag t-online. In Bayern hat Söder neben dem öffentlichen Nahverkehr hingegen auch in Geschäften die FFP2-Pflicht erlassen. Bas warnt außerdem: "Eine FFP2-Maskenpflicht kann zu deutlich höheren Preisen führen". Eine Preisbindung sei deswegen zu prüfen.

Homeoffice-Pflicht und zeitversetztes Arbeiten

SPD, Linke und Grüne dringen seit Tagen darauf, Homeoffice-Möglichkeiten auszuweiten oder eine Homeoffice-Pflicht einzuführen. In Zukunft solle überall dort von zuhause gearbeitet werden, wo das möglich sei, fordern beispielsweise die Ministerpräsidenten von Hamburg, Bremen, Berlin (alle SPD) und Thüringen (Linke). Wo das nicht gehe, sollten Unternehmen ihre Belegschaft teilen und versetzte Arbeitszeiten einführen, damit Busse und Bahnen zur Rushhour nicht mehr so voll sind, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).



Auch CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte der "Rheinischen Post" am Montag, dass die Homeoffice-Pflicht eine mögliche Maßnahme sei. Strittig ist, wie weit man dabei gehen will: Zielvorgaben festlegen, eine Pflicht oder gar eine Beweislastumkehr für den Arbeitgeber einführen?



Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) drang am Montag auf verbindliche Regeln zu Homeoffice und Arbeitsschutz. "Wir werden jetzt zu mehr Verbindlichkeit kommen müssen an dieser Stelle und das werden dann auch die Arbeitsschutzbehörden der Länder im Blick behalten." Zudem erwähnte er mögliche schärfere Vorgaben am Arbeitsplatz mit Blick auf Hygiene, Abstände, Masken und möglicherweise auch Coronatests. Bei einem Beschluss in der Schalte am Dienstag wolle er rechtliche Änderung so rasch wie möglich umsetzen.

Diese Maßnahmen werden diskutiert, sind aber eher unwahrscheinlich:



Lockerungen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Wochenende darauf gedrungen, für Länder mit niedrigeren Inzidenz-Werten auch Lockerungen und Öffnungen zu diskutieren. "Wir müssen auch beschreiben, was heißt das in den Monaten Februar, März, April, wenn bestimmte Inzidenzwerte unterschritten werden – welche Bereiche können wir auch dann dauerhaft wieder öffnen", sagte der CDU-Politiker am Samstag im Fernsehsender Phoenix. Öffnungen und Lockerungen scheinen derzeit aber eher unwahrscheinlich – die Infektionszahlen in anderen Bundesländern gelten als zu hoch, mögliche bundesweite Effekte von regionalen Öffnungen als zu groß.

Einheitliches Vorgehen gegen Quarantänebrecher

Mehrere Länder wollen Einrichtungen in Betrieb nehmen, in denen Quarantäne-Verweigerer zwangsuntergebracht werden können. In Sachsen soll das zeitnah geschehen, SPD-Gesundheitsministerin Petra Köpping betonte aber bereits im Frühjahr 2020: Das sei ein allerletztes Mittel. In Baden-Württemberg sollen für Quarantäne-Verweigerer Plätze in zwei Kliniken bereitgestellt werden. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen ist Ähnliches nicht geplant, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. Der überwiegende Teil der Bevölkerung halte sich an die Regeln.

Verschärfung der 15-Kilometer-Regel

In der Diskussion ist auch eine Verschärfung der 15-Kilometer-Regel für Corona-Hotspots mit einer Inzidenz über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Der Radius könnte zum Beispiel reduziert werden auf zehn oder fünf Kilometer. Die Regel ist allerdings bereits jetzt in den Ländern umstritten und wurde nicht in allen Kommunen eins zu eins umgesetzt. Experten bezweifeln ihre Wirksamkeit, bei Verwaltungsgerichten liegen Klagen vor.



Einstellen des ÖPNV

Berichten zufolge erwägt die Bundesregierung auch das Aussetzen des Bus- und Bahnverkehrs in der Corona-Krise. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte RTL/ntv: "Wir werden auch nochmal schauen müssen, ob man den Nahverkehr nicht abschaltet oder zumindest so organisiert, dass dort nicht mehr so viele Menschen in einem Bus oder in einem Waggon sind."



Die Verkehrsminister aus Bund und Ländern haben demnach Bedenken gegen ein komplettes Aussetzen des ÖPNV geäußert. Ein Einwand: Auch Pfleger, Ärzte und andere systemrelevante Berufsgruppen müssten weiter zur Arbeit kommen. Eine Reduzierung des Verkehrs aber steht weiter zur Diskussion. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte, die Beförderungszahl in den Öffentlichen Verkehrsmitteln zu reduzieren sei das "Gebot der Stunde".

Schnelltests

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will aus der Hauptstadt auch den Vorschlag von einem erhöhten Einsatz von Schnell- und Selbsttests in die Ministerpräsidentenkonferenz tragen. Die Berliner Grünen dringen auf die Freigabe der Tests für den Heimgebrauch, jeder Bürger soll sich so in Zukunft mehrfach die Woche testen können. Doch die Tests gelten als ungenau, der Einfluss der Grünen in der Ministerpräsidentenkonferenz ist gering, die Ausarbeitung einer Schnelltest-Strategie ein großes Unterfangen. Unwahrscheinlich, dass es bei der Fülle an Vorschlägen am Dienstag zu einem Beschluss kommt.



Quarantäne-Hotels

Sachsen-Anhalt erwägt, Angehörige von Quarantänepflichtigen in Hotels unterzubringen. So sollen Ansteckungen in Familien reduziert werden. Die Idee kursiert bereits länger, umgesetzt wurde sie nie. Generelle Befürchtung der Länder bei Hotel-Unterbringungen: Die Kosten könnten explodieren.