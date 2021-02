Nach Corona-Gipfel

Merkel: "Die Mutation wird die Oberhand gewinnen"

10.02.2021, 20:14 Uhr | lw, cck, t-online

Wie weiter im Kampf gegen die Corona-Pandemie? Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich auf eine weitere Verlängerung des Lockdown geeinigt. Doch es gibt auch eine klare Lockerungsperspektive.

Der Lockdown wird verlängert, Schulen und Kitas aber werden wieder öffnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch auf eine Fortsetzung der strengen Corona-Einschränkungen verständigt, zugleich aber konkrete Perspektiven für Lockerungen aufgezeigt. In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen informierten die Kanzlerin sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die Beschlüsse.

20.12 Uhr: Merkel erläutert auf Nachfrage, was sie mit einer "stabilen Inzidenz von unter 35" meint. Genaue Festlegungen gebe es noch nicht. Aber es könne davon ausgegangen werden, dass dieser Wert vor Lockerungsbeschlüssen für mindestens drei bis fünf Tage stabil bleiben müsse.

20.08 Uhr: Söder warnt vor der Gefahr durch die Ausbreitung der Mutanten bei den Nachbarn. "Wir spüren den Druck aus den Ländern um uns herum", sagt der Ministerpräsident mit Blick auf Tschechien. Den Grenzwert von 35 bezeichnet er als "vorsichtige Benchmark ob der Mutation". Aber es sei eine absolut erreichbare Zielmarke.

20.05 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Söder spricht der Bevölkerung Lob aus. Es sei eine große Leistung, dass die Menschen trotz der Belastungen mit machten und sich so viele engagierten. "Der Einsatz hat sich gelohnt", sagt Söder. Die Lage sei besser, die Stimmung aber schwieriger.

20.01 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Müller weist auf die Folgen hin, wenn Schulen und Kitas lange geschlossen sind. "Uns war es wichtig, hier eine Perspektive zu geben." Lehrer und wenn möglich auch Schüler sollten schonend getestet werden, Wechselunterricht sei wichtig, sowie Luftfilter, sagt Müller. Der Bürgermeister betont, dass "wir von Grundschulen sprechen, wenn wir von Präsenzbetrieb sprechen".

19.51 Uhr: Die nächsten Wirtschaftshilfen könnten nun ausgezahlt werden, sagt Merkel. Die Antragstellung für die "sehnlichst erwartete" Überbrückungshilfe III sei am Mittwoch freigeschaltet worden, erklärt Merkel.

19.50 Uhr: Die nächsten Öffnungsschritte könnten erst bei einer Inzidenz von unter 35 erfolgen, sagt die Kanzlerin. Diese Öffnungen betreffen unter anderem den Einzelhandel, Museen und Galerien sowie die körpernahen Dienstleistungsbetriebe.

19.49 Uhr: Friseurgeschäfte sollen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen.

19.48 Uhr: Kitas und Schulen sollen schrittweise geöffnet werden. Über das Wann und Wie entscheiden die Länder. Merkel sagt, sie hätte eigene Vorstellungen bei der Öffnung von Schulen und Kitas gehabt. Aber der Föderalismus sei die bessere Ordnung, auch wenn es manchmal etwas mühsam sei.

19.46 Uhr: Der Corona-Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Darauf hätten sich der Bund und die Länder geeinigt, sagt die Bundeskanzlerin.

19.44 Uhr: Merkel warnt vor einer dritten Infektionswelle angetrieben von den sich ausbreitenden Virus-Mutationen. Deshalb sei die Zeit bis Mitte März "existenziell". Die Kanzlerin mahnt: "Die Mutation wird die Oberhand gewinnen, das alte Virus wird verschwinden". Es gelte, jetzt die Inzidenzzahlen stark zu senken.

19.43 Uhr: Die Kanzlerin sieht positive Entwicklungen in den vergangenen Tagen. "Die 50er-Inzidenz ist in Reichweite", sagt sie. "Wenn wir uns die Entwicklung angucken, können wir sehr zufrieden sein." Zugleich mahnt Merkel, weiter vorsichtig zu sein. Die Mutation sei eine "Realität". Sie nehme zu, die Frage sei, wie schnell.



19.40 Uhr: Kanzlerin Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Bayerns Ministerpräsident Söder betreten das Podium im Kanzleramt.

Die Videokonferenz stand unter dem Eindruck der Gefahr, die von den neuen Virusvarianten ausgeht. "Insbesondere solche Mutanten, die ansteckender sind (...), breiten sich besonders schnell aus und erfordern erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken", hieß es in der Beschlussvorlage zu dem Treffen. Deswegen müssten die Kontaktbeschränkungen "in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden".

Während des Treffens soll es Medienberichten zufolge mehrfach zu Streit gekommen sein. So soll Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wegen der Verzögerung bei der Auszahlung von Wirtschaftshilfen attackiert haben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warf den Angaben zufolge dem Kanzleramt eine Blockadehaltung vor. "Das Kanzleramt scheint gar nicht interessiert, über irgendwelche Lockerungsschritte zu sprechen (...)", soll Dreyer gesagt haben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wiederum störte sich an der Haltung Merkels in der Schul- und Kitafrage. Laut "Bild" sagte er: "Angela, ich bin über Deinen Kurswechsel nicht erfreut!" Dem Beschlussentwurf zufolge hat das Kanzleramt seinen Widerstand bei dem Thema aufgegeben. Es soll den Ländern nun selbst überlassen bleiben, wann und wie sie Kitas und Schulen wieder öffnen.

Weite Teile des Einzelhandels, Friseure, Kosmetiksalons sowie viele Schulen und Kitas sind im Zuge des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit 16. Dezember geschlossen. Restaurants, Museen, Kinos, Theater, Freizeit- und Sporteinrichtungen mussten bereits Anfang November für Publikum schließen.

Die Videoschalte von Kanzlerin Merkel und den Länderchefs begann am Nachmittag mit 45 Minuten Verspätung gegen 14.45 Uhr. Im Anschluss an den Corona-Gipfel werden Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die aktuellen Beschlüsse informieren.

