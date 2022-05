Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in der Ukraine angekommen. Die GrĂŒnen-Politikerin verschaffte sich am Dienstag zunĂ€chst einen Eindruck in Butscha, einem Vorort der Hauptstadt Kiew, in dem russische Soldaten GrĂ€ueltaten an der Zivilbevölkerung begangen haben sollen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das nach Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 in die Ukraine gereist ist.