Gleichwohl k├╝ndigte SPD-Chefin Saskia Esken in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an: "Wir werden das Zwei-Prozent-Ziel nicht in jedem Jahr gleicherma├čen erreichen." Wenn man heute Gro├čger├Ąt bestelle, bekomme man das erst in drei oder vier Jahren. "M├Âglicherweise sind die Summen in den ersten zwei Jahren nicht so hoch, und dann kommt ein Jahr, in dem sehr viel notwendig wird."