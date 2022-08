Chef-Atomlobbyist: "Diesen Traum darf niemand haben"

Sie klingen nicht begeistert.

Wenn man wirklich Zeit gewinnen will, dann sollte man über eine Nachladung mit frischen Brennelementen nachdenken. Dann können die Atomkraftwerke für zwei oder drei weitere Winter mit voller Kraft über die Krise hinweghelfen. Das ändert auch nichts am gesellschaftlichen Konsens in Deutschland, dass wir aus der Atomkraft aussteigen wollen.

Protest gegen die Atomkraft 2011 in München (Archivbild): Nach der Katastrophe von Fukushima gingen Tausende auf die Straße. (Quelle: Wolfgang Maria Weber/imago images)

Die FDP haben Sie da auf Ihrer Seite. Sie würde gerne neue Brennstäbe besorgen und die AKW-Laufzeit bis 2024 verlängern. Doch die Sorge vor neuen Abhängigkeiten ist groß und Russland auch bei Brennelementen ein großer Anbieter. Wo könnte Deutschland einkaufen?

Russland ist bei Weitem nicht der Hauptanbieter auf dem Markt. Die Brennelemente beziehen deutsche Kraftwerke in der Regel von der US-amerikanischen Firma Westinghaus oder dem französischen Unternehmen Framatome. Die haben Fabriken in Deutschland, in Frankreich und Schweden. Uran kommt aus den verschiedensten Ländern dieser Erde. Große Lieferanten sind Kanada und Australien. Wir sind in keiner Weise auf Russland angewiesen.

Wie lange dauert es, neue Brennelemente zu besorgen?

Optimistisch: 12 Monate. Realistisch: 15 Monate.

Wenn man unter so großem Zeitdruck einkauft, mit welchen Preisen muss man auf dem Markt dann rechnen?

Es wäre sicher teurer als bei einer normalen Beschaffung. Die Auswirkungen auf die Stromerzeugungskosten wären aber gering. Da macht der Brennstoff bei der Kernkraft nur einen kleinen Prozentsatz aus. Viel kostspieliger sind die Anlagen, die aber abgeschrieben sind, und das Personal. Das ist ein wichtiges Thema: Das qualifizierte Personal muss an Bord gehalten werden.

Selbst wenn die Bundesregierung jetzt sofort auf die Suche geht, würden Brennelemente also vermutlich erst im November 2023 kommen. Ein Streckbetrieb aber würde bereits im März oder April enden. Können die Meiler so lange einfach brach liegen?

Das wäre kein Problem. Die Anlagen könnten im Winter 2023/24 einfach mit neuen Elementen wieder ans Netz gehen.

Der Ausstieg aus der Atomkraft wurde nach der Katastrophe von Fukushima beschlossen. Nun zeigt der Ukraine-Krieg ganz neue Gefahren auf: Russland hat mehrfach Atomanlagen in der Ukraine besetzt und baut so eine enorme Drohkulisse auf. Die Atombehörde warnt vor einer Situation "außer Kontrolle". Ist es vor dem Hintergrund nicht besonders absurd, dass Deutschland jetzt zurück zur Atomkraft will?