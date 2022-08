CDU-Chef Merz kritisiert Lindners Entlastungspläne

Entlastungen für Familien und Spitzenverdiener

Lindner: Starke Schultern werden nicht stärker belastet

Man habe Menschen, die Solidarität bräuchten und man habe die arbeitende Mitte, die viel an Steuern und Sozialabgabe zahle. "Die möchte ich schützen vor einer automatischen Steuererhöhung." Es ginge darum, das Steuersystem an die Inflation anzupassen. "Die starken Schultern werden auch weiter eine große Last tragen, aber sie werden eben nicht stärker belastet. Und vor allen Dingen sorgen wir dafür, dass nicht Menschen, die in Wahrheit keine breiten Schultern haben, durch die Inflation plötzlich mehr Steuern zahlen. Es ist eine reine Inflationsanpassung", so Lindner. Er habe außerdem die Entlastung bei 62.000 Euro Jahreseinkommen gedeckelt, das sei das 1,5-fache des mittleren Einkommens in Deutschland. "Das ist sozial ausgewogen", so der Bundesfinanzminister.