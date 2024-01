Der Saale-Orla-Kreis in Thüringen hat einen neuen Landrat. In der Stichwahl am Sonntag bekam CDU-Kandidat Christian Herrgott mit 52,4 Prozent der Stimmen und konnte sich damit gegen seinen Konkurrenten Uwe Thrum von der AfD durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,6 Prozent und war damit höher als die Wahlbeteiligung in der ersten Runde.

Wahl galt als Stimmungstest

Die Wahl galt als erster Stimmungstest für die anstehenden Wahlen in Thüringen. Im Mai werden im Freistaat etliche Landrats- und Oberbürgermeistersessel neu besetzt. Am 1. September steht die Landtagswahl an. Die AfD liegt in Umfragen weit vorn, zuletzt erreichte sie stets Werte über 30 Prozent. Ähnlich sieht es in Sachsen und Brandenburg aus, wo im Herbst ebenfalls Wahlen anstehen.