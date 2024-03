Zuletzt wurde es immer einsamer um ihn

Die Brutalität des politischen Alltagsgeschäfts zwang Roth im Frühjahr 2022 zu einer Auszeit. Er fühlte sich ausgelaugt, antriebslos, psychisch am Ende. Roth zog sich für mehrere Wochen heimlich aus der Politik zurück und begab sich in Behandlung, wie er später dem "Spiegel" erzählte. "Ich hatte das Gefühl, ich hüpfe im Eismeer von Scholle zu Scholle, und sie werden nach und nach kleiner", erzählte er damals.

Bitteres Erlebnis auf Parteitag

Wie die meisten Spitzenpolitiker hat auch Roth in seiner Karriere Niederlagen einstecken müssen. 2019 bewarb er sich mit der früheren NRW-Familienministerin Christina Kampmann um den SPD-Vorsitz und scheiterte noch vor der Stichwahl. "Wir hatten uns ernsthaft Chancen ausgerechnet", sagte Roth damals enttäuscht.

Besonders bitter war sein Erlebnis auf dem SPD-Parteitag Ende 2023. Roth bewarb sich erneut um einen Platz im SPD-Parteivorstand, scheiterte aber im ersten Wahlgang. Auf einen zweiten verzichtete er. Roths Niederlage vor den Augen des gesamten Parteitags wurde von manchen Genossen beklatscht und bejubelt. Es war ein unrühmlicher Moment für die SPD, in dem kurz die alte Partei des Hauens und Stechens durchschien, die 2019 Andrea Nahles so gnadenlos vom Hof gejagt hatte.

Roth erklärte sich das unsolidarische Verhalten mancher Parteikollegen mit seiner Haltung zur Ukraine und zu Israel, mit denen er in den eigenen Reihen polarisiere. Sein früher Einsatz für die Ukraine habe nicht allen in der SPD gefallen, so Roth zum "Stern". In der Partei herrsche beim Thema Krieg und Frieden eine "neue Härte".

"Gehe ohne Zorn"

Bei seinem Rückzug soll der Parteitag allerdings keine Rolle spielen, wie Roth nun dem "Stern" sagte: "An dem Tag war alles scheiße. Ich hatte große Zweifel, ob ich überhaupt noch einmal antreten soll." Seine Nichtwahl habe er sogar "befreiend" empfunden. "Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das in der Politik."

Roths Positionen mögen in der SPD nicht unumstritten gewesen sein. Doch in der aalglatt gebürsteten Fraktion der Kanzlerpartei, die seit zwei Jahren straff geführt wird und kaum Abweichung duldet, traute sich Roth immerhin etwas. Die aktuelle Verfasstheit der SPD sieht Roth entsprechend skeptisch: Sowohl Partei als auch Fraktion hätten sich Olaf Scholz "faktisch untergeordnet", so Roth zum "Stern". "Es hängt alles am Kanzler."