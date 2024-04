Die Bestechungsvorwürfe gegen den AfD-Abgeordneten Petr Bystron und die Einflussnahme Russlands hierzulande werden in der nächsten Woche ein wichtiges Thema im Bundestag sein. Der Innenausschuss beschäftigt sich am Mittwoch mit der Affäre. Es ist davon auszugehen, dass sich auch das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) mit dem Thema befasst.

"Der Deutsche Bundestag muss und wird seinen Teil zur Aufklärung beitragen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und Vorsitzende des PKGr, Konstantin von Notz, t-online. "In der kommenden Sitzungswoche werden sich verschiedene Ausschüsse und Gremien mit den Vorwürfen befassen."

Die Ampelpartner SPD, Grüne und FDP haben dazu im Innenausschuss einen eigenen Tagesordnungspunkt angesetzt. Der Titel: "Bericht der Bundesregierung zu den aktuellen Berichten zu Voice of Europe und russische Desinformationskampagnen in Deutschland". Auch die Linken-Politikerin Martina Renner hat einen eigenen Punkt dazu auf der Tagesordnung und will dem Titel zufolge auch über die "Folgen für die Spionageabwehr des Bundes" sprechen.