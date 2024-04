Nach Bestechungsvorwürfen erklärt sich AfD-Politiker Petr Bystron. In einem Schreiben an seinen Vorstand behauptet er: alles Kampagne. Die Generalstaatsanwaltschaft nimmt die Vorwürfe allerdings ernst.

"Das Wichtigste vorweg: Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von VoE (oder irgendeinem Russen) Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen", schreibt Bystron eingangs. VoE ist hier die Abkürzung für "Voice of Europe". Das pro-russische Netzwerk wurde von der tschechischen Regierung gerade wegen einer Einflusskampagne im Sinne Putins und gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt. In diesem Rahmen wird der Vorwurf erhoben, Politiker aus mehreren europäischen Ländern hätten verdeckte Geldzahlungen erhalten.

Bystron erklärt das Vorgehen der Tschechen gegen "Voice of Europe" in seinem Schreiben an den Bundesvorstand mit einer "globalistischen Kampagne", die nicht durch Zufall in Tschechien gestartet worden sei. Die Regierung des Premierministers gehöre zu den stärksten Befürwortern des Ukraine-Kriegs, die tschechische Waffenindustrie "zu den größten Profiteuren des Konflikts" weltweit, behauptet Bystron.