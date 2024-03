AfD-Politiker sollen Geld von einem pro-russischen Propaganda-Netzwerk erhalten haben. Nicht nur der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl pflegt enge Kontakte. Die Sorge im Bundestag ist groß.

Maximilian Krah kommt zu spät zur Diskussionsrunde. Doch rasch äußert sich der AfD-Politiker deutlich zu Putins Krieg gegen die Ukraine: Solange Politiker im Europäischen Parlament glaubten, dass "wir die westliche Hegemonie und die liberale Ordnung und die Menschenrechte und alles, an was sie so glauben" in der Ukraine verteidigen müssten, so lange würden die Russen kämpfen.

Mit dem Einsatz des Westens müsse Schluss sein, so Krah. Der "Konflikt" müsse "reregionalisiert" werden. Die US-Republikaner hielten nun amerikanisches Geld für die Ukraine zurück. "Der Kampf geht an uns, diesen Unsinn zu stoppen", fordert Krah.

Der Einsatz der Europäer für die von Putin überfallene Ukraine? Unsinn. Russland? Nicht Aggressor, sondern Verteidiger. Menschenrechte? Eine reine Glaubensfrage. Das EU-Parlament? Der Ort, an dem Krah daran arbeiten will, die Unterstützung für die Ukraine zu beenden.

Pro-russisches Netzwerk soll EU-Politiker schmieren

Antiwestliche Putin-Propaganda in diesem Stil ist für den Spitzenkandidaten der AfD nichts Neues. Im Gegenteil: Er ist berühmt-berüchtigt dafür, selbst in der eigenen Partei. Und er ist nicht der einzige. Stärker als jede andere Partei liebäugelt die AfD seit Jahren mit Russland, pflegt enge Verbindungen, verteidigt die Politik des Kremls.

Neu aber sind die Vorwürfe, die gegen das Portal erhoben werden, das die Podiumsdiskussion mit Krah und anderen EU-Abgeordneten rechter Parteien im Oktober 2023 auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat: Die tschechische Regierung hat "Voice of Europe" gerade auf seine Sanktionsliste gesetzt – wegen von Russland finanzierter Einflussnahme auf die Politik in Europa, ganz in Putins Sinne. Die Geheimdienste mehrerer europäischer Staaten hatten zuvor zusammengearbeitet, um das Netzwerk zu enttarnen.

Das Netzwerk habe auf dem Gebiet der EU "gegen die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine" agitiert, sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala. Die Aktivitäten reichten "bis zum Europäischen Parlament". In Polen gab es im Zusammenhang mit der Enttarnung am Donnerstag bereits Durchsuchungen. In Deutschland erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums, es würden "erhebliche Geldmittel" zur Verfügung gestellt, um Einfluss auf das Europäische Parlament zu nehmen.

Konkreter wurde die tschechische Zeitung "Denik N" unter Berufung auf Informationen aus Kreisen des Geheimdienstes: Politiker aus sechs europäischen Ländern sollen von dem Netzwerk um das Putin-Portal bezahlt worden sein, um den russischen Einfluss in der Europa-Politik zu mehren.

Darunter: Politiker aus Deutschland. Konkret: Politiker der AfD. Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zufolge soll das Geld entweder bei persönlichen Treffen in Prag in bar übergeben oder per Kryptowährung transferiert worden sein.

Gerüchte über Geldkoffer aus Russland in der AfD

In der AfD verwundert das viele nicht. Dort kursieren zahlreiche Gerüchte zur Einflussnahme Russlands und anderer ausländischer Regimes auf Funktionäre der Partei. Von Geldkoffern, die aus Russland nach Deutschland gebracht werden und fetten Briefumschlägen hört man in ihrem Umfeld immer wieder.

Nach der jüngsten Veröffentlichung heißt es am Donnerstag aus Kreisen der Partei: Das könnte nur die Spitze des Eisbergs sein. Dort halten es manche nicht für ausgeschlossen, dass nicht nur Gelder fließen, sondern Parteikollegen in direktem Auftrag von ausländischen Regierungen arbeiten. Immerhin gerieten Abgeordnete auch durch Recherchen von t-online bereits mehrfach in diesen Ruf, unter anderem der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier.