Die Szenerie ist idyllisch, doch die Themen sind ernst: Am Lago Maggiore beraten die G7-Finanzminister, wie sich eingefrorenes russisches Geld nutzen lässt, um die Ukraine zu unterstützen.

Aus Stresa, Italien berichtet Florian Schmidt

Es ist ein Motiv, fast geeignet, um es zu rahmen. Hinten der bedrohlich düstere Himmel, in der Ferne über den Bergausläufern regnet sich gerade in grauen Streifen eine Wolke ab – und davor, am Ufer des Sees steht einer und strahlt: Christian Lindner (FDP), dieser Tage Finanzminister auf Reisen, hat gute Laune. "Es sieht aus wie Urlaub hier", sagt er, "aber wir haben viel Arbeit zu leisten."

Hier ist in diesem Fall der Norden Italiens. Stresa am Lago Maggiore, eine Gegend, in der sonst Familien die Ferien verbringen, die im Sommer lieber wandern, als am Strand zu liegen und die nebenbei über das dafür nötige Kleingeld verfügen.

Die Familie aber, die sich diesen Freitag und Samstag hier im edlen Grand Hotel trifft, ist eine besondere. Mit Blick auf See und Alpen diskutieren in Stresa zwei Tage lang die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben großen Industriestaaten USA, Kanada, Japan, Italien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland über gemeinsame Schritte in der Finanz-, Wirtschafts- und Steuerpolitik.

Das viele eingefrorene Geld aus Russland

Der Kreis der Teilnehmer ist überschaubar, man kennt sich. Neben den G7-Ministern sind zusätzlich nur noch ein paar externe Gäste dabei, darunter etwa die Ressortkollegen von Indien, Südkorea und Mauretanien, zudem Vertreter vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Und doch dürfte es nicht nur harmonisch zugehen bei dem Treffen, vor allem bei dem Thema, das in Stresa im Fokus steht: der weitere finanzielle Beistand für die Ukraine.

Im Kern geht es dabei um die Frage, was mit den eingefrorenen russischen Vermögen auf westlichen Bankkonten geschieht und wie sich das Geld zugunsten der Ukraine am besten nutzen lässt. Die Summe, die dabei im Raum steht, ist gewaltig. Insgesamt 285 Milliarden Euro hat der Westen kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als zwei Jahren vor Zugriffen aus Russland gesperrt. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Geldreserven der russischen Zentralbank, der größte Teil davon – etwa 210 Milliarden Euro – befindet sich in der Europäischen Union.

Geht es nach den USA, sollten diese Gelder bestenfalls komplett eingezogen und an die Ukraine umgeleitet werden. Die Europäer aber haben rechtliche und moralische Bedenken, weshalb diese radikale Idee vom Tisch ist und auch in Stresa keine Rolle mehr spielen soll.

"Das ist rechtssicher und hilft der Ukraine schnell"

Ein Grund für die Skepsis, die man auch in Berlin teilt: Bemächtigt sich die EU der privaten russischen Bankguthaben, wäre das ein fatales Signal an Staaten und Wohlhabende in aller Welt, die ihr Vermögen in der Leitwährung Euro parken. Sie würden sich fragen, ob ihr Geld in Europa wirklich sicher vor staatlicher Willkür und Enteignung ist. Zudem könnte der Kreml als Vergeltungsschlag europäische Unternehmen, die noch immer in Russland tätig sind, enteignen, so wie es Putin am Donnerstagabend für amerikanische Vermögen ankündigte.

Erst am vergangenen Dienstag hatte sich die EU darum auf einen anderen Weg verständigt: Nicht die Vermögen als solche, wohl aber ihre Zinserträge sollen nun dafür genutzt werden, Militärhilfen für die Ukraine zu finanzieren. Ein Vorgehen, das auch Lindner begrüßt: "Das ist rechtssicher und hilft der Ukraine schnell."

