Tausende unbesetzte Stellen, viele Abbrecher, eine ausgedünnte Reserve: Die Bundeswehr leidet seit Jahren unter Personalmangel. Damit die Truppe im Ernstfall zumindest auf genug fähige Reservisten zurückgreifen kann, will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nun die Wehrpflicht zurückbringen, zumindest eine "Light"-Version davon: Denn der Minister will vor allem durch Anreize junge Männer und Frauen für die Bundeswehr begeistern.

Roderich Kiesewetter: Nein, das reicht noch nicht. Von einer kriegstüchtigen Bundeswehr sind wir weit entfernt. Es fehlt an moderner Ausstattung und attraktiver Infrastruktur. Junge Menschen gehen nur in Streitkräfte, wenn sie nicht in maroden Kasernen schlafen müssen. Unabhängig davon aber zeigt der Gegenwind, den Pistorius für seine ursprüngliche Wehrpflicht-Idee bekommen hat, dass wir in Deutschland nicht strategisch denken. Ich frage mich: Was ist so schlimm daran, für ein Jahr etwas für die Gesellschaft zu tun und beim Militär oder im zivilen Bereich zu dienen, etwa im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz?