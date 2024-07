Ampel will Zahlungen von Staatsleistungen an Kirchen beenden

Die evangelische und katholische Kirche erhalten jährlich Hunderte Millionen Euro vom Staat. Der Grund dafür liegt mehr als 200 Jahre zurück. Doch damit will die Ampel jetzt Schluss machen.

Jährlich mehr als 600 Millionen Euro

Es geht immerhin um erhebliche Summen. Laut dem Domradio haben die 27 katholischen Bistümer und 20 evangelischen Landeskirchen im Jahr 2023 rund 638 Millionen Euro an Staatsleistungen erhalten. 60 Prozent entfielen dabei auf die evangelischen Landeskirchen.

Hintergrund für die Zahlungen ist der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss aus dem Jahr 1803. Darin wurde festgelegt, dass Fürsten, die durch die Eroberungen des französischen Kaisers Napoleon Gebiete verloren hatten, entschädigt werden sollten. Dafür wurden wiederum zahlreiche Kirchengüter enteignet und an die Fürsten verteilt, die sich im Gegenzug zu regelmäßigen Unterhaltszahlungen verpflichteten.

Diese Zuwendungen wurden dann später von den deutschen Ländern übernommen, hielten Einzug in die Weimarer Verfassung und wurden nach dem Zweiten Weltkrieg auch ins Grundgesetz aufgenommen, jeweils mit dem erklärten Ziel diese abzulösen. Das ist bislang nicht passiert. Seit der Wiedervereinigung erhalten auch Kirchen in Ostdeutschland wieder Zahlungen. Hier seien kleine Gemeinden auch für die Zahlung von Gehältern auf die Gelder angewiesen, berichtet das Domradio.

Uneinigkeit über Bedingungen

Das Problem: Es herrscht Uneinigkeit darüber, welche Summe angemessen wäre und in welcher Form diese gezahlt werden soll. Denkbar sind Einmal- oder Ratenzahlungen. Der Bund muss dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine solche Ablöse schaffen, über die konkreten Bedingungen verhandeln dann allerdings die Länder, da sie für die Zahlungen verantwortlich sind. An diesen Uneinigkeiten waren auch entsprechende Anträge in der Vergangenheit immer wieder gescheitert.