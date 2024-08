Eigentlich sind Union und FDP seit vielen Jahren natürliche Partner. Doch nun scheint es im bürgerlichen Lager zu einer Entfremdung zu kommen – besonders zwischen CDU und Liberalen. Friedrich Merz hat seine Gründe dafür.

Auch das noch. Als es Mitte Juli um die Wiederwahl der europäischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht, stimmen neben den Abgeordneten der CDU und CSU auch Grüne und SPD für die deutsche Kandidatin. Nur eine der Ampelparteien stellt sich gegen von der Leyen: ausgerechnet die FDP.

Der Grund: Die Freien Demokraten wollen kein "Weiter so", erklärt die liberale Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Außerdem habe von der Leyen neue Schulden nicht ausgeschlossen. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

In der Union herrscht deshalb Fassungslosigkeit. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, keilt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Liberalen hätten sich unter dem Eindruck ihres Existenzkampfes von einer seriösen Arbeit in Europa verabschiedet. Und CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert, er habe "schon seit Monaten kaum noch Verständnis für die Haltung einer ganzen Reihe von FDP-Abgeordneten sowohl im Europa-Parlament als auch im Deutschen Bundestag".

Dabei ist es nicht lange her, da sprach man voneinander noch als "natürlichem Partner". Union und FDP, das nannte sich früher einmal das "bürgerliche Lager", man kennt sich, schätzt sich und weiß: Mit dem jeweils anderen hat man politisch die größte Schnittmenge. Inzwischen aber scheint es, als sei der Wurm drin. Und zwar so richtig.

Über Monate entfremdet – Merz sucht keine Nähe zur FDP

Zu beobachten ist das bereits seit einigen Monaten. Immer wieder gehen sich besonders CDU und FDP in der Öffentlichkeit hart an. So wirft die FDP der CDU eine zu große Nähe zu den Grünen vor, während die CDU etwa Tricksereien beim Haushalt kritisiert. So sagte der Vize-Fraktionschef der Union, Mathias Middelberg, dem "Tagesspiegel" am Samstag mit Blick auf die Debatte um den Bundeshaushalt 2025: Der FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner agiere "mittlerweile wirklich verlogen".

Auch im Hintergrund soll der Draht längst nicht mehr so gut sein, wie er einmal war – von Abgeordneten bis hinauf zur Parteispitze. Eigentlich haben gerade die beiden Vorsitzenden Lindner und Merz lange ein gutes Verhältnis zueinander gepflegt. Im Sommer 2022 waren der CDU-Chef und seine Frau Charlotte Merz sogar zur Hochzeit des Finanzministers nach Sylt gereist. Mittlerweile, so heißt es aus dem Umfeld der beiden, soll der Kontakt deutlich reduziert worden sein.

Und nicht nur das. Ausgerechnet Merz war in den vergangenen Wochen und Monaten oft der Auslöser dafür, dass es zwischen den Christdemokraten und den Liberalen kriselt. Während mancher in der Union nach wie vor einen guten Draht zu den Liberalen pflegt, sich teils weiter in Traditionsrunden, wie der sogenannten "Kartoffelküche", mit ihnen austauscht, sucht der CDU-Chef die Nähe nicht mehr, im Gegenteil:

Als Bijan Djir Sarai im Februar eine Offensive in Richtung Schwarz-Gelb startet, lässt Merz ihn abtropfen. Der FDP-Generalsekretär hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, er sei der festen Überzeugung, "dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage sei, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam Lösungen zu finden". Merz entgegnete dem nur, es werde keine Präferenz einer Koalition von Union mit der FDP geben.

Als der Parteichef anschließend in einer seiner #MerzMails über mögliche Koalitionspartner schreibt, erklärt er die Freien Demokraten sogar gewissermaßen für obsolet. Merz schreibt dort: "Mit der FDP ließe sich eine bürgerliche Koalition am ehesten verwirklichen, fraglich ist aber, ob sie als Partei überlebt." Neue Annäherungsversuche soll es seitdem nicht gegeben haben.

Ärger und Enttäuschung bei den Liberalen