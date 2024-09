Aktualisiert am 22.09.2024 - 11:00 Uhr

Aktualisiert am 22.09.2024 - 11:00 Uhr

Newsblog zur Landtagswahl in Brandenburg

Der AfD-Spitzenkandidat gibt sich bei seiner Stimmabgabe kämpferisch. Ministerpräsident Woidke hofft weiter auf ein weltoffenes Bundesland. Alle Informationen zur Wahl in Brandenburg im Newsblog.

Ministerpräsident Woidke stimmt ab

10.42 Uhr: Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke hat seine Stimme zur Landtagswahl abgegeben. Dem Ergebnis blickt Woidke "optimistisch entgegen". Seine Partei sei "ge- und entschlossener" in diesen Wahlkampf gegangen, weil man gewusst habe, dass es um viel geht, sagt Woidke nach der Stimmabgabe in seinem Heimatort Forst (Landkreis Spree-Neiße). In den schlechten Umfrageergebnissen, die schon Monate zurückliegen, sei eine "gewisse Hoffnungslosigkeit" suggeriert worden. Nun sehen die Umfragen wieder besser aus.