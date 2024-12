Kopiert News folgen

Friedrich Merz hat eigentlich kein Problem damit, wenn seine Aussagen nicht jedem passen. Im Wahlkampf sieht die Sache aber schon anders aus. Plötzlich ist der Kanzlerkandidat besonders vorsichtig.

Eigentlich sind es ziemlich klare Worte, die der CDU-Vorsitzende am vergangenen Sonntag in seinem Newsletter, der sogenannten #MerzMail, wählt. Mit Blick auf die Ukraine schreibt er: "Zusammen mit Frankreich und Großbritannien hätte es deutliche Ansagen an Putin geben müssen: Wenn der Kriegsterror gegen die Zivilbevölkerung nicht binnen 24 Stunden aufhört, werden die Reichweitenbegrenzungen der gelieferten Waffen aufgehoben. Wenn das nicht reicht, liefert Deutschland Taurus-Marschflugkörper, um die Nachschubwege der russischen Armee zu zerstören."

Sofort sieht Olaf Scholz seine Chance. Auf der "Wahlsieg-Konferenz" zum Wahlkampfauftakt der SPD wirft der Kanzler dem Oppositionsführer vor, Wladimir Putin ein Ultimatum zu stellen: "Ich kann da nur sagen, Vorsicht: Mit der Sicherheit Deutschlands spielt man nicht Russisch Roulette."

Für Merz wird es damit heikel. Denn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger lehnt Taurus-Lieferungen ab. Laut ARD-Deutschlandtrend gaben zuletzt 61 Prozent der Befragten an, Deutschland solle der Ukraine die Präzisionswaffen nicht zur Verfügung stellen. Nur 27 Prozent waren dafür. Entsteht jetzt der Eindruck, Merz würde die Sicherheit der Menschen hierzulande nicht ernst genug nehmen, könnte sich das im Wahlkampf negativ auswirken. Vor der Fraktionssitzung der Union am Montag stellt er deshalb klar: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt dem russischen Präsidenten ein Ultimatum gestellt." Merz sagt die Sätze so energisch, dass man glatt überhören könnte, was er hier eigentlich tut – er rudert zurück.

CDU und CSU sind dieses Mal besonders vorsichtig

Die oberste Regel im Wahlkampf ist immer dieselbe: Bloß keine Fehler machen. Und da zählt mittlerweile schon einiges dazu. Die Bundestagswahl 2021 hat allen Parteien gezeigt, wie viel schneller Missgeschicke in Zeiten von Social Media passieren und sich anschließend verbreiten können. Deshalb hat die Union beschlossen, dieses Mal besonders vorsichtig zu sein.

Es ist so: Seit dem Bruch der Ampelkoalition stehen die Zeichen für Friedrich Merz ziemlich gut. An seinen demokratischen Wettbewerbern Olaf Scholz und Robert Habeck haftet in Teilen immer noch das Image einer gescheiterten Regierung an. Und Christian Lindner steht mit seinen Liberalen nach den Enthüllungen um ein FDP-Papier zum geplanten Ampel-Ausstieg kurz vor dem politischen Abgrund. Sieht man sich die Umfragewerte der vergangenen Wochen an, wirkt es, als könnten CDU und CSU im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren. So scheint man es auch in den Parteispitzen zu sehen. Also hält man sich thematisch zurück. Keine Details, einfache Botschaften und viele gute Bilder von Merz – ist diese Strategie am Ende wirklich der Erfolgsgarant?

Je konkreter, desto größer die Gefahr

Im Kern gibt es zwei Ebenen, auf denen im Wahlkampf etwas schieflaufen kann. Situativ und inhaltlich. Manchmal hängt beides zusammen.

Situativ war beispielsweise der Lacher des ehemaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Im falschen Moment war damals im Wahlkampf 2021 ein Foto entstanden, das den Kanzlerkandidaten der Union lachend im Flutgebiet zeigte. Ein unpassendes Verhalten, fanden viele. Das Bild wurde vielfach im Internet verbreitet, es kostete Laschet deutlich Zustimmung.

Dann ist da noch die inhaltliche Komponente. Jede Partei macht Vorschläge, die mehr oder minder konkret sind. Je konkreter, desto größer ist die Gefahr, dass einige Wählerinnen und Wähler die Idee ablehnen. Deshalb versuchen Wahlkämpfer in der Regel, sich auf Themen zu konzentrieren, die in der Breite mehrheitsfähig sind. So etwas wie Steuersenkungen klingt immer erst mal gut. Über die Gegenfinanzierung wird dann nach der Wahl gesprochen.

Will Merz eine Reform der Schuldenbremse? Jein.