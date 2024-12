Polizei schickte Taleb A. offenbar bereits vor Monaten Gefährderbrief

Bericht: Polizei ließ Taleb A. Gefährderanschreiben zukommen

In der schriftlichen Gefährderansprache wird aus einer E-Mail von Taleb A. an die Kölner Staatsanwaltschaft zitiert, die er am 21. August 2023 verfasst haben soll. In dieser heißt es: "Daher habe ich kein schlechtes Gewissen für die Ereignisse die in den nächsten Tagen passieren werden (...)."