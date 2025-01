Kickls Erfolg in Österreich als Vorbild

"Sklaven"-Interview und Scharfmacher auf aussichtsreichen Plätzen

Diesem Rat scheint Spitzenkandidatin Alice Weidel zu folgen. Mäßigung jedenfalls, um sich koalitionsfähiger zu machen, ist in der AfD derzeit nicht in Sicht. Am Montag erst erschien ein Interview mit Weidel in einem US-amerikanischen Medium, in dem die AfD-Chefin die Deutschen als "besiegtes Volk" und Deutschland indirekt als "Sklaven" und "Kolonie" der USA bezeichnete. Der EU drohte sie mit einem Austritt der Bundesrepublik. Inhaltlich wie in der Wortwahl liegt sie damit auf einer Linie mit Höcke und anderen Extremisten in der AfD.