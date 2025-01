"Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth gab am Montagabend vor allem der Grünen Katrin Göring-Eckardt und dem CDU-Politiker Jens Spahn die Gelegenheit, ausführlich Stellung in der Migrationsdebatte zu beziehen.

CDU-Politiker diagnostiziert Deutschland Überforderung

Spahn vermied es, einen ähnlichen Pfad einzuschlagen, stellte aber unmissverständlich fest: "In jeder Kita, in jeder Schule, in jeder mittelgroßen Stadt auf dem Marktplatz, am Bahnhof sehen wir ja: Wir sind über dem Limit dessen, was geht, mit über dreieinhalb Millionen Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind." Es gehe jetzt darum, das Problem der illegalen Migration zu benennen und diese zu begrenzen.