Robert Habeck will ran an Zinsen und Aktiengewinne. Wie genau, sagt er bei "Maischberger" nicht. "Details klären wir später": Maischberger ist kurz sprachlos.

Kann Robert Habeck nicht nur große Ideen, sondern auch realistische Lösungen? An dieser Frage verzweifelte am Dienstagabend ein wenig Sandra Maischberger. Denn da konnte die Moderatorin noch so oft nachfragen, wie sie wollte: Konkrete Ideen, wie er seinen umstrittenen Vorschlag zu Sozialabgaben auf Kapitalerträge umsetzen will, blieb der Bundeswirtschaftsminister schuldig. Das fand er aber gar nicht schlimm. "Frau Maischberger, Sie gucken mich so erstaunt an", wunderte sich der Gast.