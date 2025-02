Vollständig rehabilitiert ist die AfD allerdings noch nicht, auch das wird rasch deutlich. Doch Aust zählt wichtige Schritte auf: Der Kontakt zur FPÖ sei "sehr gut", in den Konferenzen der Fraktionsvorsitzenden habe er "viele Anträge" auch von Fidesz und dem RN unterstützt, mit dem es in der Zusammenarbeit in der Vergangenheit so große Probleme gab.

Als größter Erfolg gilt aber, was noch über das sehr rechte Spektrum hinaus geht: Mehrfach sei die Fraktion der AfD das "Zünglein an der Waage" auch für Anträge der Fraktionen EKR und EVP gewesen, so Aust. In der EVP sitzen auch CDU und CSU. "Und Anträge von uns wurden auch dank der CDU/CSU angenommen." Es sind Abstimmungen, die in Deutschland als unvereinbar mit der Brandmauer gelten würden.

"Berliner Brandmauer-Rhetorik brechen wir Stück für Stück auf"

Tatsächlich hat die AfD-Fraktion ESN bereits früh in der Legislatur bei einer Venezuela-Resolution mit der EVP gestimmt, im November dann auch Änderungsanträgen zur Entwaldungsverordnung eine Mehrheit verholfen. Bei einer Abstimmung im Herbst zum Haushalt stimmte die EVP sogar für einen Antrag, der von der AfD und ihrer Fraktion eingebracht wurde.

Die Kritik anderer Parteien war groß. EVP-Chef Manfred Weber sagte damals ZDFheute: "Es gibt keine Zusammenarbeit mit Radikalen, die auch nur eines unserer drei Grundprinzipien – pro-Ukraine, pro-Europa, pro-Rechtsstaat – ablehnen oder verletzen. Das gilt für rechte und linke Parteien."

In der AfD versteht man das aber keinesfalls als Brandmauer im Berliner Sinne. Was Weber da als Bedingungen formuliert habe, "ist keine Brandmauer", sagt AfD-Parlamentarier Jungbluth t-online. Und Fraktionschef Aust blickt in die Zukunft: "Die Berliner Brandmauer-Rhetorik brechen wir Stück für Stück auf."

Neues Projekt ganz in Musks Sinne