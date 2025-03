Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Sondierungen von Union und SPD zur Regierungsbildung spricht Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz am Samstag davon, dass im Bundeshaushalt "erheblicher Konsolidierungsbedarf" bestehe. Davon ist im elf Seiten umfassenden Ergebnispapier der Sondierungen aber kaum die Rede.

An einer Stelle heißt es, ohne Details zu nennen: "Wir werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auch Einsparungen vornehmen." Weitaus konkreter sind die kostenwirksamen Versprechungen, die Union und SPD vereinbaren. Zahlen werden zwar auch hier nicht genannt, aber manches lässt sich grob beziffern aufgrund früherer Angaben – ein Überblick

Gastronomie

Die Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie soll – wie in Zeiten der Corona-Pandemie – dauerhaft von 19 auf sieben Prozent reduziert werden. Das Bundesfinanzministerium hatte die Steuerausfälle durch eine Umsatzsteuerreduzierung in dieser Höhe im September 2023 auf rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Die Umsatzsteuerreduzierung lief Ende 2023 aus.