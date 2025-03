Das neue Präsidium des Bundestags soll am Dienstag in der konstituierenden Sitzung gewählt werden. Die CDU/CSU-Fraktion hat bereits die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner für das Amt der Bundestagspräsidentin vorgeschlagen.

Die SPD will ihre Entscheidung am Montagabend bekannt geben. Eine Sprecherin nannte noch keine Namen. Die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz wird nicht erneut für ihr Amt kandidieren, sie habe intern keinen Rückhalt mehr für eine erneute Nominierung für das wichtige Amt.

Bekommt ein AfD-Kandidat erstmals die Mehrheit?

Die AfD-Fraktion im neu gewählten Bundestag will ihren Abgeordneten Gerold Otten bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag für das Amt des Vizepräsidenten aufstellen. Otten solle bei einer Fraktionssitzung am Montagabend für die Wahl vorgeschlagen werden, teilte ein Fraktionssprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge hatte es zuvor neben Otten vier weitere Interessenten aus den Reihen der AfD-Fraktion gegeben. Dort beginnt die Fraktionssitzung um 18 Uhr.